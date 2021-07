Frag beim nächsten Mädelsabend doch einfach mal in die Runde, welchen Körperteil deine Freundinnen gern noch besser in Form bringen würden. Wetten, dass die meisten "Po" rufen werden?! Doch selbst die, die ihre größte Body-Baustelle woanders sehen, werden ihrem Allerwertesten beim Training bestimmt eine Menge Zeit widmen.

Der Po ist eben eine nicht gerade wenig beachtete Körperstelle. Das Aussehen und der Sitz einiger Kleidungsstücke steht und fällt mit einem knackigen Po. Und noch viel wichtiger: Ein trainiertes Hinterteil ist gut für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden, da es Rückenschmerzen vorbeugt und zu einer guten, gesunden Körperhaltung beiträgt. Mit einigen Übungen lässt sich der Po sehr effektiv formen und trainieren. In unserem Knackpo-Workout findest du 3 davon – und dieser ausgeklügelte Plan liefert dir direkt alle.

Knackiger Jeans-Po in 8 Wochen – unser effektiver Trainingsplan

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan Knackiger Jeans-Po in 8 Wochen 42-Seiten-Trainingsplan als PDF

für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene

alle Übungen in Bild und Video

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Was bringen Po-Übungen?

Der "Musculus gluteus maximus" (der große Gesäßmuskel) leistet mehr Arbeit, als dir vielleicht bewusst ist: Er ist bei allen alltäglichen Bewegungen wie laufen, springen oder heben involviert und ist aufgrund seiner Größe das Fatburning-Zentrum Nummer 1 im Körper.

Doch geringe Belastung, etwa durch stundenlanges Sitzen am Schreibtisch, lässt den Muskel verkümmern. Und das kann nicht nur unschön aussehen, sondern auch zu Schmerzen im unteren Rücken und den Knien führen. Das will niemand! Doch keine Sorge – diesen Schwachpunkt kannst du durch gezielte Po-Übungen locker wieder ausgleichen.

Welche Po-Übungen sind wirklich effektiv?

Es gibt unzählige Übungen für eine schöne, runde Rückseite. Manche sind mehr und manche weniger effektiv. Im Allgemeinen ist es wichtig, möglichst alle Muskeln des Pos zu trainieren, also nicht nur den großen Gesäßmuskel, sondern auch den mittleren und den kleinen (Musculus gluteus medius und minimus).

Da der Gluteus nur so stark sein kann wie die Muskeln, die ihn umgeben, solltest du zudem die Beine und den Rücken mittrainieren. Alle zusammen machen die Sache rund. Effektive Po-Übungen sind unter anderem:

Kniebeugen

Ausfallschritte

Kreuzheben

Hüftheben

Standwaagen

Wenn du dich durch unsere Bildergalerie klickst, entdeckst du 3 tolle Übungen, die deine 4 Buchstaben ordentlich fordern. Du willst mehr? Alle Infos zu unserem umfassenden Po-Trainingsplan findest du hier.

Wie oft sollte man Po-Übungen einbauen?

In 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche solltest du Po-Übungen ins Workout integrieren. Wichtig ist, dass du zwischen den Trainingstagen deiner Gesäßmuskulatur genügend Zeit zum richtigen Regenerieren gibst – Minimum ist 1 Tag, aber besser sind 2 Ruhetage.

Besonders als Einsteigerin solltest du deinen Muskeln die benötigte Zeit lassen, um sich an die neue Belastung zu gewöhnen. Muskelkater ist zwar vorprogrammiert, doch wenn du sanft einsteigst und deine Trainingsintensität langsam und achtsam steigerst, kannst du ihn ganz gut in Zaum halten.

Wie führe ich das Po-Workout durch?

So geht's: Am besten, du machst vorher ein vernünftiges Warm-up und ziehst dann die 3 Übungen durch. Du startest mit Übung Nummer 1 und machst davon 8 bis 12 Wiederholungen. Danach folgt Übung Nummer 2 mit 12 bis 15 Wiederholungen, die du betont langsam durchführst und bei der du schön tief gehst.

Anschließend wird es super intensiv, denn zum Ausbrennen folgt Übung Nummer 3. Davon machst du so viele Wiederholungen wie möglich – und noch 5 mehr. Insgesamt machst du 3 Durchgänge pro Übung und zwischen den einzelnen Sätzen für je 30 Sekunden Pause. Integriere dieses Mini-Workout an 3 Tagen pro Woche in deine Trainigsroutine.

Du möchtest deinen Hintern in Topform bringen? Mit unserem hocheffektiven Po-Trainingsplan klappt's garantiert.

Es ist an der Zeit, dein volles Po-Potenzial auszuschöpfen: Mit unseren Tipps und den 3 Übungen auf den folgenden Seiten bringst du deinen Allerwertesten auf den Weg zum knackigen Hingucker.