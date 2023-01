Anzeige Currywurstschneider Kaufberatung Diese Currywurstschneider sind praktisch und effizient

Wurst in gleich große Scheiben zerteilen und das in wenigen Sekunden gelingt mithilfe eines Currywurstschneiders. Wir haben die beliebtesten manuellen und elektrischen Modelle im Überblick.

Currywurst ist eine beliebte Speise, die nicht nur gerne außer Haus gegessen wird, sondern auch in der eigenen Küche für die ganze Familie und Freunde kredenzt werden kann. Wer seine Currywurst ganz professionell mithilfe eines passenden Schneiders mit nur einem Handgriff zerteilen möchte, ist mit einem Currywurstschneider bestens aufgestellt. Die Küchengeräte gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Preissegmenten. In diesem Ratgeber verraten wir dir alles Wissenswerte zum Thema Currywurstschneider und auf welche Kriterien du beim Kauf achten solltest. Die besten Modelle haben wir miteinander verglichen und deren spezifische Vorteile herausgestellt.

Was ist ein Currywurstschneider?

Currywurstschneider sind Küchengeräte, die entweder manuell oder elektrisch betrieben werden. Sie sind in ihrer Bauart speziell für diesen Zweck konzipiert worden und können auf einmal eine ganz Wurst in gleich große Stücke zerteilen. Dabei kann die Wurst entweder über einen Schacht eingeführt werden oder aber sie wird in eine spezielle Vorrichtung gelegt. In der Regel verfügt ein mechanisches Gerät über zehn scharfe Messer. Bei einem elektronischen Currywurstschneider geschieht das Zerteilen der Wurst automatisch per Knopfdruck.

Welche Arten von Currywurstschneidern gibt es?

Currywurstschneider können in vielen Aspekten voneinander abweichen, der wohl größte und entscheidende Unterschied liegt jedoch in ihrer Betriebsart. Die Küchengeräte können entweder manuell oder elektrisch betrieben werden. Während im gastronomischen Bereich häufig elektrisch betriebene Currywurstschneider zum Einsatz kommen, da diese sehr effizient und zügig arbeiten, ist im heimischen Gebrauch oft ein manueller Schneider zu finden.

Was sollte ich beim Kauf eines Currywurstschneiders berücksichtigen?

Die Zubereitung deiner Currywurst zu Hause sollte rasch von der Hand gehen und die Dicke der Scheiben genau nach deinem Geschmack sein? Mit dem passenden Currywurstschneider steht dem leckeren Gericht nichts mehr im Weg.

Nutzt du das Gerät häufig, lohnt es sich, über die Anschaffung eines elektrischen Modells nachzudenken. Diese sind effizienter und komfortabler in der Handhabung und die Länge der Wurst spielt keine Rolle, verglichen mit den manuellen Ausführungen. Letztere haben den Vorteil, dass sie ein leichtes Eigengewicht und kompakte Maße aufweisen und auch prima für den Einsatz beim Camping geeignet sind oder bequem zu Freunden mitgenommen werden können.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Qualität, Standfestigkeit und Komfort abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Qualität

Langlebigkeit, Robustheit und Qualität hängen mit der Materialbeschaffenheit zusammen. Ein Großteil der angebotenen Currywurstschneider besteht komplett aus Edelstahl, andere aus Kunststoff mit Edelstahlmessern. Edelstahl oder Chromnickelstahl sind nicht nur qualitativ hochwertiger, sondern haben auch bezüglich Hygiene die Nase vorn.

Standfestigkeit

Da alle Currywurstschneider scharfe Messer besitzen, steht der Sicherheitsaspekt bei der Benutzung ganz oben. Je standfester ein Gerät ist, desto sicherer lässt es sich damit arbeiten und umso geringer ist die Verletzungsgefahr. Da Geräte aus Edelstahl ein höheres Gewicht haben, sind diese von Haus aus standfester als Modelle aus Kunststoff. Für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen Currywurstschneider, die mit Saugnäpfen ausgestattet sind.

Flexibilität

Vorwiegend muss ein Currywurstschneider Wurst zerteilen. Einige der Schneidegeräte eignen sich jedoch auch zum Zerteilen von Eiern, Obst, Käse und Gemüse und können vielseitig zum Einsatz kommen. Mechanische Geräte können auch unterwegs beim Grillen, auf diversen Ausflüge und beim Camping zum Einsatz kommen. Kannst du die Stärke der Wurst nach deinem Gusto einstellen, erhöht dies ebenso die Flexibilität der Nutzung.

Diese Currywurstschneider haben wir miteinander verglichen

Der effektive Currywurstschneider Hochwertiger Currywurstschneider mit auswechselbaren Klingen.

Der manuelle Currywurstschneider der Marke Zelsius besteht aus Edelstahl und ist mit zehn scharfen Edelstahlklingen im Wellenschliff ausgestattet. Zur Reinigung kann das Gerät einfach zerlegt werden. Mit ihm kannst du Wurst, Gemüse und Früchte in elf gleichmäßige Scheiben (18 Millimeter stark) zerteilen. Das Zerteilen erfolgt über einen Hebel, der für einen raschen und effektiven Arbeitsablauf sorgt. Die maximale Länge von Würsten kann 21 Zentimeter betragen. Durch die vier Saugnäpfe am Boden hat der Currywurstschneider einen stabilen Stand.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐

Standfestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Maße: 34 x 16 x 23,5 cm

Gewicht: 2,45 kg

Geeignet für: Wurst, Obst, Gemüse

Spülmaschinengeeignet : ❌

Marke: Zeslius

Betriebsart: Manuell

Der pflegeleichte Currywurstschneider Robuster Fleischschneider aus BPA-freiem Kunststoff.

Mit diesem Wurstschneider lassen sich auch Eier, Käse und Obst im Handumdrehen zerteilen. Die zehn Edelstahldrähte schneiden elf gleich große Scheiben auf einmal. Der Schneider ist einfach zu bedienen: das gewünschte Lebensmittel einlegen und die Stange nach unten drücken. Das vielseitig nutzbare Küchenutensil wiegt nur 230 Gramm und kann zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden.

Qualität: ⭐⭐⭐

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Standfestigkeit: ⭐⭐⭐

Material: Kunststoff, Edelstahl

Maße: ‎21,84 x 12,7 x 5,33 cm

Gewicht: 0,23 kg

Geeignet für: Wurst, Käse, Ei, Obst

Spülmaschinengeeignet : ✅

Marke: NVTED

Betriebsart: Manuell

Der praktische Currywurstschneider Currywurstschneider, der Temperaturen von 110 Grad standhält und einfach zu bedienen ist.

Der vielseitig nutzbare Fleischschneider verfügt über zehn Edelstahldrähte, welche Obst, Käse, Wurst und Eier in identisch große Scheiben zerteilen. Zum Reinigen kannst du ihn einfach per Hand abspülen. Besonders praktisch ist sein Griff, an dem du ihn zur Aufbewahrung aufhängen kannst.

Qualität: ⭐⭐⭐

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Standfestigkeit: ⭐⭐⭐

Material: Kunststoff, Edelstahl

Maße: 22 x 12,5 x 5 cm

Gewicht: 0,2 kg

Geeignet für: Wurst, Ei, Käse, Obst

Spülmaschinengeeignet : ❌

Marke: fun young

Betriebsart: Manuell

Der manuelle Currywurstschneider Currywurstschneider mit einer Arbeitsbreite von 210 Millimetern, der sich für den dauerhaften Einsatz eignet.

Mit einem Gewicht von 2,3 Kilogramm und den vier Saugnäpfen an der Unterseite steht der Currywurstschneider sicher und verlässlich auf der Arbeitsplatte. Die Schnittdicke der Wurst beträgt 17,5 Millimeter. Das 30 x 15,5 x 21 Zentimeter große Gerät aus Chromnickelstahl eignet sich nicht nur für den Gebrauch zu Hause, sondern auch für die Gastronomie.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Flexibilität: ⭐⭐⭐

Standfestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Chromnickelstahl

Maße: 11,5 x 30 x 21 cm

Gewicht: 2,3 kg

Geeignet für: Wurst

Spülmaschinengeeignet : ❌

Marke: Bartscher

Betriebsart: Manuell

Extrascharfer Currywurstschneider Standfester und leistungsstarker Currywurstschneider der Marke HENDI.

Der elektrische Currywurstschneider begeistert mit seinem extralangen Einführschacht und ist zum Schneiden verschiedenster Wurstsorten geeignet. Der maximale Durchmesser darf 4,8 Zentimeter nicht überschreiten. An dem hochwertigen Gerät mit extrascharfem Doppelsichelmesser kannst du die Schnittstärke wählen. Dank seines hohen Gewichts von 7,06 Kilogramm steht er sicher während des Gebrauchs.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐

Standfestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Maße: ‎37 x 27 x 43 cm

Gewicht: 7,06 kg

Geeignet für: Wurst

Spülmaschinengeeignet : ❌

Marke: HENDI

Betriebsart: Elektrisch

Currywurstschneider mit Sägeklingen Qualitativ hochwertiger Wurstschneider für den Einsatz zu Hause oder in der Gastronomie.

Currywurstschneider mit rutschfesten Füßen, der standfest, präzise und effizient ist. Er schneidet Würste in 8,5 Millimeter starke Scheiben und eignet sich für Würste mit einer Länge von bis zu 20,5 Zentimeter. Seine massive Bauweise aus Edelstahl, speziell geschärfte Klingen sowie die Saugnapf-Standfüße machen den Currywurstschneider zu einem langlebigen, sicheren und effizienten Gerät in jeder Küche.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Flexibilität: ⭐⭐⭐

Standfestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Maße: 33,5 x 21 x 15 cm

Gewicht: 2,4 kg

Geeignet für: Currywurst, feine Bratwurst

Spülmaschinengeeignet : ❌

Marke: Beeketal

Betriebsart: Manuell

Wozu kann ein Currywurstschneider genutzt werden?

Dem Namen nach kann ein Currywurstschneider optimal für die Zubereitung einer Currywurst verwendet werden. Bei diesem Gericht wird eine Wurst in gleich große Teile geschnitten, was der Currywurstschneider für dich übernimmt. Manche Schneider können auch Käse, Schinken und hart gekochte Eier zerteilen. Obst wie Bananen und Kiwi können ebenso rasch mithilfe eines Currywurstschneiders geschnitten werden und sind zum Dekorieren, für Buffets oder einfach gleich so zum Verspeisen besonders geeignet.

Welche Vorteile bietet ein Currywurstschneider?

Ein Currywurstschneider ist einfach zu bedienen.

Das Gerät schneidet Wurst und andere Lebensmittel in exakt gleich große Teile.

Der Currywurstschneider ist ein effektiver Helfer in der Küche, mit dem du Kraft und Zeit einsparen kannst.

Wie wird ein Currywurstschneider gereinigt?

Da sowohl manuelle als auch elektrische Currywurstschneider über eine gewisse Anzahl an scharfen Messern verfügen, ist bei der Reinigung höchste Vorsicht geboten. Mechanische Varianten können unter fließendem Wasser abgespült, ober mit einem Tuch und Spülmittel gesäubert werden. Einige Currywurstschneider sind sogar spülmaschinenfest. Elektrische Geräte werden per Hand mit Spülwasser und Tuch gereinigt. Je nach Ausführung können sie auseinandergebaut werden, was die Reinigung der einzelnen Teile erleichtert. Wichtig: die Geräte vorher immer ausstecken.

Currywurst mit Pommes und Ketchup zählt zu den Lieblingsgerichten der Deutschen. Das leckere Mahl ist mithilfe eines Currywurstschneiders auch zu Hause rasch und stilecht zubereitet, wenn du den passenden Currywurstschneider hast. In unserem Ratgeber stellen wir dir elektrische und manuelle Geräte samt ihren Vorzügen vor. Mit welchem Currywurstschneider du für dich, deine Familie und Freunde die perfekte Currywurst zaubern wirst, bleibt dir überlassen.