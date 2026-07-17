Die besten Trainingsformen für ein langes, gesundes Leben

Training für ein langes Leben ist längst mehr als ein Fitness-Trend, es ist eine Lebenseinstellung. In der Gesundheitswissenschaft bedeutet Longevity weit mehr als nur alt zu werden. Es geht darum, sowohl die Lebensdauer als auch die sogenannte Healthspan zu verlängern: also die Jahre, in denen du frei von chronischen Erkrankungen, Einschränkungen und körperlichem Abbau lebst.

Kurz gesagt: Longevity bedeutet, so lange wie möglich stark, geistig fit und körperlich unabhängig zu bleiben. Und ja – manche Trainingsformen sind dabei deutlich wirkungsvoller als andere. Hier zeigen wir dir, welche.

Was muss ein gutes Longevity-Training leisten? Longevity sei "die Fähigkeit, so lange wie möglich stark, leistungsfähig, selbstständig und aktiv am eigenen Leben teilzunehmen", erklärt Kat Pasle-Green, Personal Trainerin (NASM-CPT) im Bay Club. Und wenn man es wirklich durchdenkt: Bewegung ist Medizin. Ein Training mit echtem Longevity-Nutzen "erhält die Muskelmasse, stabilisiert den Stoffwechsel, stärkt das Herz, schützt die Knochen, fördert die Mitochondrienfunktion und unterstützt die Neuroplastizität", ergänzt Dr. Mariana Riveros, Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt Longevity-Medizin in der SHA Wellness Klinik in Mexiko.

Eines vorweg: Wenn du regelmäßig trainierst, tust du bereits viel für ein langes, gesundes Leben – und das zählt! Studien zeigen jedoch, dass nicht alle Trainingsformen gleich wirksam sind, wenn es um langfristige Gesundheit geht. Bestimmte Methoden sind besonders effektiv darin, altersbedingten Erkrankungen entgegenzuwirken und die körperliche Leistungsfähigkeit im Alter zu erhalten.

Longevity bedeutet eben nicht nur, mehr Jahre zu leben – sondern diese Jahre auch wirklich zu genießen. "Das kann bedeuten: mehr Energie, stärkere Muskeln, stabiler Blutzucker, ein klarer Kopf und Gelenke, die nicht bei jeder Bewegung schmerzen", sagt Madison Shaw, registrierte Ernährungsberaterin und Personal Trainerin bei Life Time in Florida sowie bei MIORA. Mit 60 laufen, mit 70 Deadlifts machen und mit 80 snowboarden? Unbedingt. Lies weiter und erfahre, welche Trainingsformen die besten für ein langes, starkes Leben sind.

Die 9 besten Trainingsformen für ein langes Leben 1. Widerstandstraining Widerstandstraining umfasst alle Übungen, bei denen deine Muskeln gegen einen äußeren Widerstand arbeiten, erklärt Kat Pasle-Green – also Hanteln, Langhanteln, Fitnessbänder, Kabelzüge und so weiter. Es ist der Schlüssel zum Longevity-Training, denn es wirkt dem altersbedingten Abbau von Muskelmasse, Funktion und Kraft aktiv entgegen. Darüber hinaus verbessert Widerstandstraining die Knochendichte, optimiert die Art, wie dein Körper Zucker abbaut und verwertet – was das Risiko einer Insulinresistenz senkt – und fördert die allgemeine Bewegungsunabhängigkeit im Alltag (Treppensteigen und schwere Einkäufe tragen? Kein Problem).

Ein Review aus dem British Journal of Sports Medicine aus dem Jahr 2022, der Studien zum Zusammenhang zwischen muskelstärkenden Aktivitäten und dem Risiko chronischer Erkrankungen sowie vorzeitigem Tod auswertete, zeigte: Widerstandstraining war mit einem um 10 bis 17 Prozent niedrigeren Risiko für Gesamtmortalität, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Lungenkrebs sowie Krebs insgesamt verbunden.

2. Power-Training Diese Trainingsform verbindet Kraft und Schnelligkeit durch explosive Bewegungen wie Kettlebell-Swings, Medicine-Ball-Slams und Sprungübungen, erklärt Pasle-Green. Power-Training aktiviert die schnellen Typ-II-Muskelfasern, die du beim schweren Heben und Sprinten einsetzt – und die entscheidend dafür sind, im Alter beweglich und unabhängig zu bleiben. Außerdem verbessert diese Trainingsform deine Reaktionszeit, was Stürze vorbeugt und die funktionelle Mobilität fördert.

Forschungsergebnisse legen nahe, dass Muskelkraft allein nicht ausreicht – es kommt auch auf Schnellkraft an. Eine 2025 im Mayo Clinic Proceedings veröffentlichte Studie untersuchte über 21 Jahre lang die relative Muskelkraft und -power von knapp 4.000 Menschen zwischen 46 und 75 Jahren – gemessen durch Handgriff- und Ruderbewegungstests.

Das Ergebnis war eindeutig: Eine geringere relative Schnellkraft war deutlich stärker mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden als geringe Muskelkraft – selbst nach Berücksichtigung von Faktoren wie dem Körpergewicht. Das bedeutet: Wie schnell du Kraft erzeugen kannst, könnte ein besserer Indikator für deine Lebenserwartung sein als reine Muskelstärke.

3. Zone-2-Aerobictraining Diese Trainingsform umfasst alle Bewegungen, bei denen dein Herz auf 60 bis 70 Prozent seiner maximalen Herzfrequenz kommt – die berechnest du, indem du dein Alter von 220 subtrahierst, erklärt Pasle-Green. Das kann ein zügiger Spaziergang, der Ellipsentrainer, Radfahren oder eine ähnliche Aktivität in einem moderaten, gleichmäßigen Tempo sein.

Zone-2-Training ist die Basis für kardiorespiratorische Gesundheit – weil es nachhaltig und für alle zugänglich ist. Es baut deine aerobe Grundlage auf, stärkt das Herz und verbessert, wie dein Körper Sauerstoff verwertet, sagt Dr. Riveros.

Und die Wissenschaft gibt ihr recht: Moderate körperliche Aktivität – also Spazierengehen, Wandern, Gartenarbeit, Tanzen, Einkaufen, Golf, Pickleball, (Doppel-)Tennis, Volleyball oder entspanntes Radfahren – reduzierte das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das allgemeine Sterberisiko deutlich stärker als sehr intensives Training oder Übertraining. Das zeigt ein 2023 im Missouri Medicine veröffentlichtes Review. Mehr ist also nicht immer besser – es geht um die richtige Intensität.

4. Intervalltraining Intervalltraining ist eine der effektivsten Methoden, um deinen VO2max zu verbessern – also die maximale Sauerstoffmenge, die dein Körper bei intensiver Belastung aufnehmen und verwerten kann. Dieser Wert gilt als aussagekräftiger Indikator für deine Ausdauer- und Herzgesundheit, erklärt Pasle-Green. Er ist laut Studien sogar einer der stärksten Marker für die Lebenserwartung überhaupt. Eine 2022 im Mayo Clinic Proceedings veröffentlichte Meta-Analyse zeigte: Jedes Mal, wenn der VO2max eines Teilnehmers um eine Einheit stieg, sank sein Sterberisiko um 11 Prozent.

Um deinen VO2max zu steigern, kombiniere intensive Belastungsintervalle mit ausreichend Erholung – so lange, bis du vollständig regeneriert bist, bevor du die nächste Runde startest, so Pasle-Green. Das funktioniert beim Laufen, Radfahren, Schwimmen, HIIT und sogar beim Skilanglauf.

So könnte das in der Praxis aussehen: Geh für etwa ein bis drei Minuten an dein persönliches Maximum. Orientiere dich dabei am subjektiven Belastungsempfinden (RPE) auf einer Skala von 1 bis 10, empfiehlt Dr. Riveros. Deine intensiven Intervalle sollten bei einer 7 oder 8 liegen – also fordernd, aber noch kontrolliert durchführbar. Danach wechselst du für zwei bis fünf Minuten in ein leichtes Tempo – so lange, bis du wieder vollständige Sätze sprechen kannst. Diesen Wechsel kannst du 20 bis 30 Minuten lang wiederholen. Das Schöne daran: Mit steigendem Fitnesslevel und wachsendem VO2max erhöht sich automatisch dein Tempo – das Training bleibt also immer effektiv und herausfordernd.

5. Balance-Training Beim Gleichgewicht gilt: Wer es nicht trainiert, verliert es. Bessere Balance wirkt dem altersbedingten Verlust von Motoreinheiten entgegen – also den Nervenzellen, die deine Muskeln steuern und aktivieren – und schützt vor Stürzen und den damit verbundenen Verletzungen, erklärt Pasle-Green.

Ein 2024 im Research on Aging veröffentlichtes Review untersuchte Studien zum Zusammenhang zwischen dem Bestehen eines Gleichgewichtstests und der Sterblichkeit bei älteren, mobilen Personen – mit einem klaren Ergebnis: Wer den Test nicht bestand, hatte ein deutlich höheres Sterberisiko.

6. Loaded Carries Eine Hantel, Kettlebell oder ein anderes Gewicht zu tragen, kombiniert Ausdauer- und Kraftarbeit für den Prozess der Knochenbildung, um bestehende Knochen zu erhalten und neue Knochenmasse aufzubauen, erklärt Pasle-Green. Bewegungen wie Suitcase Carries oder Farmer's Carries verbessern außerdem die Griffstärke, die laut einem 2019 in Clinical Interventions in Aging veröffentlichten Review mit besserer Knochengesundheit, einem geringeren Sturzrisiko, verbesserter Schlafqualität, einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit für Depressionen und einer längeren Lebenserwartung verbunden ist.

Wichtige Tipps dazu: Starte mit einem Gewicht, das sich mittelschwer oder etwas herausfordernd anfühlt, und trage es 30 Sekunden lang – steigere dann sowohl Gewicht als auch Dauer nach und nach, empfiehlt Pasle-Green.

7. Core-Anti-Rotation- und Stabilisierungsübungen Diese Übungen trainieren die Rumpfmuskulatur darin, Rotationskräften zu widerstehen – zum Schutz der Wirbelsäule und deiner Gangart – und ermöglichen es dir, Kräfte aus allen Richtungen sicher aufzunehmen und zu erzeugen, erklärt Pasle-Green. Besonders effektiv sind dabei Bewegungen wie der Pallof Press, der Hollow Rock und dynamische Plank-Variationen.

Eine 2022 im BMC Sports Science Medicine and Rehabilitation veröffentlichte Studie untersuchte, wie sich Core-Stabilisierungsübungen – ergänzend zur konventionellen Therapie – auf Rumpfmobilität, Funktionsfähigkeit, Gehvermögen und Lebensqualität bei Schlaganfallpatient:innen auswirkten. Beide Gruppen absolvierten 8 Wochen lang 5-mal wöchentlich 40 Minuten konventionelle Schlaganfalltherapie; die Experimentalgruppe trainierte zusätzlich 15 Minuten Core-Stabilität. Das Ergebnis: Die Gruppe mit dem zusätzlichen Core-Training zeigte deutlich größere Fortschritte bei funktionellen Bewegungen und Lebensqualität als die Gruppe, die ausschließlich die konventionelle Therapie absolvierte.

8. Skalierte Plyometrie Plyometrisches Training umfasst eine Vielzahl von Sprung-, Hüpf- und Abdruckübungen. Einfachere, kontrollierte Varianten sind zum Beispiel kleine Hüpfer, Fersendrops oder leichte Pogo-Steps – fortgeschrittenere Moves wie Box Jumps und plyometrische Push-ups kommen später dazu.

Diese Trainingsform stärkt Knochen und Bindegewebe, ohne die Gelenke zu belasten – und ist deshalb besonders wertvoll für Frauen in der Peri- und Postmenopause, erklärt Pasle-Green. Ein älteres Review im Sports Medicine zeigte zudem, dass plyometrisches Training bei Erwachsenen über 60 mit einer höheren Knochendichte an der Hüfte verbunden war.

9. Yoga Diese Mind-Body-Praxis erhält Beweglichkeit, Mobilität, Balance und Gelenkgesundheit und sorgt dafür, dass du dich mit der Zeit immer besser bewegst und Verletzungen seltener werden, sagt Dr. Riveros. Ein 2023 in den Annals of Internal Medicine veröffentlichtes Review untersuchte Studien zur Wirkung von Yoga auf Marker für körperliche Gebrechlichkeit – darunter Ganggeschwindigkeit, Griffstärke, Balance sowie Kraft und Ausdauer der unteren Extremitäten – bei Erwachsenen ab 65 Jahren. Das Ergebnis: Yoga verbessert nachweislich die Ganggeschwindigkeit sowie Kraft und Ausdauer der Beine.

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2022, veröffentlicht in Complementary Therapies in Medicine, ließ 82 Erwachsene zwischen 65 und 85 Jahren 12 Wochen lang 3-mal wöchentlich entweder Yoga oder Ausdauertraining absolvieren – oder einfach ihren gewohnten Alltag weiterleben (Kontrollgruppe). Die Teilnehmenden, die Yoga praktizierten (sowie Ausdauertraining absolvierten), berichteten anschließend über ein verbessertes subjektives Wohlbefinden – gemessen anhand von Fragen zur mentalen Gesundheit. Und die spielt bekanntlich eine entscheidende Rolle dabei, ein Leben lang gesund zu bleiben.

Wie oft solltest du diese Trainingsformen in deinen Alltag integrieren? Du kannst jede dieser Trainingsformen für deine Longevity nutzen – unsere Fachleute empfehlen dabei, sich an den Bewegungsrichtlinien der American Heart Association (AHA) zu orientieren. Das bedeutet: mindestens 150 bis 300 Minuten moderate Ausdaueraktivität pro Woche oder 75 Minuten intensive Ausdaueraktivität – plus muskelstärkendes Training mindestens zweimal wöchentlich.

Und die Forschung bestätigt diese Empfehlung: Eine 2022 in Circulation veröffentlichte Studie untersuchte über 30 Jahre lang den Zusammenhang zwischen Trainingsintensität und Sterblichkeit bei mehr als 100.000 Erwachsenen. Das größte Potenzial zur Risikoreduktion zeigte sich bei 150 bis 300 Minuten intensivem Training, 300 bis 600 Minuten moderater Aktivität – oder einer Kombination aus beidem.

Egal, wo du gerade in deiner Fitnessreise stehst: Mit jeder dieser Trainingsformen kannst du die Qualität deines Lebens nachhaltig steigern. Der beste Plan? Elemente aus allen neun Bereichen in deine Routine einbauen – und einfach anfangen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Longevity Was bedeutet Longevity im Fitnesskontext? Longevity bedeutet nicht nur, alt zu werden – sondern so lange wie möglich stark, gesund und unabhängig zu bleiben. Es geht darum, die Jahre zu verlängern, in denen du frei von chronischen Erkrankungen, Schmerzen und körperlichem Abbau lebst. Welche Trainingsform ist die wichtigste für ein langes Leben? Es gibt nicht die eine perfekte Trainingsform – die Kombination macht's. Krafttraining, Ausdauer, Balance und Beweglichkeit ergänzen sich gegenseitig. Wer Elemente aus allen Bereichen in seine Routine einbaut, ist am besten aufgestellt. Wie viel Training pro Woche ist für Longevity empfehlenswert? Die American Heart Association empfiehlt mindestens 150 bis 300 Minuten moderate Ausdaueraktivität pro Woche – oder 75 Minuten intensives Training – plus Krafttraining an mindestens zwei Tagen. Ist Longevity-Training auch für Frauen in den Wechseljahren relevant? Absolut – und sogar besonders wichtig. Trainingsformen wie skalierte Plyometrie und Krafttraining sind speziell für Frauen in der Peri- und Postmenopause wertvoll, da sie Knochendichte erhalten und Muskelabbau entgegenwirken. Muss ich ins Fitnessstudio, um von diesen Trainingsformen zu profitieren? Nein. Viele dieser Übungen – wie zügiges Spazierengehen, Yoga oder Gleichgewichtsübungen – lassen sich problemlos zu Hause oder draußen umsetzen. Entscheidend ist nicht der Ort, sondern die Regelmäßigkeit.