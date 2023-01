Anzeige Fieberthermometer Kaufberatung Präzise Fieberthermometer für die ganze Familie

Virale Infekte, Grippe und andere Erkrankungen führen – insbesondere bei Kindern – oft zu Fieber. Um festzustellen, ob jemand eine erhöhte Temperatur oder Fieber hat, bieten sich Fieberthermometer an. Sie geben in wenigen Sekunden Aufschluss darüber, wie es um die Körpertemperatur steht und ob Maßnahmen nötig sind, wie die Gabe eines fiebersenkenden Mittels oder ein Arztbesuch. Heutzutage ist die Auswahl an Fieberthermometern groß. Sie werden als digitale Kontaktthermometer angeboten, aber auch kontaktlose Infrarotthermometer erfreuen sich großer Beleibtheit und liefern präzise Ergebnisse. Wir haben verschiedene Ausführungen unter die Lupe genommen, präsentieren dir unsere Ergebnisse und verraten dir, worauf du beim Kauf achten solltest.

Was ist ein Fieberthermometer?

Ein Fieberthermometer dient in erster Linie dazu, die exakte Körpertemperatur zu messen. Der Wert wird je nach Modell in wenigen Sekunden bis Minuten ermittelt und liegt in der Regel im Messbereich zwischen 35 und 42 Grad. Die durchschnittliche Körpertemperatur eines Menschen beträgt 37 Grad. Die kleinste messbare Graduierung eines Fieberthermometers sollte mindestens 0,1 Grad aufweisen. Erhöhte Temperatur oder Fieber ist häufig ein Indiz für eine bevorstehende oder beginnende Erkrankung und kann einen Hinweis geben, ob ein Besuch beim Arzt und medizinische Versorgung notwendig ist. Insbesondere bei Babys und Kindern ist ein Arztbesuch beim Auftreten von Fieber oft ratsam.

Was sollte beim Kauf eines Fieberthermometers beachtet werden?

Damit du aus der Fülle der angebotenen Produkte, das passende Fieberthermometer ausfindig machen kannst, haben wir verschiedene Modelle miteinander verglichen. Grundsätzlich werden zwei Gruppen von Fiebermessgeräten unterschieden, aus denen du wählen kannst:

Kontaktthermometer

Bei dieser Variante mit dem digitalen oder elektrischen Kontaktthermometer findet die Messung durch direkten Hautkontakt statt.

Das kontaktlose Messen der Temperatur erfolgt mit Infrarot-Thermometern, die an Ohr oder Stirn die Körpertemperatur messen.

Weitere Kaufkriterien, in welchen du die Produkte miteinander vergleichen kannst, betreffen die Schnelligkeit der Temperaturermittlung, die Präzision der Werte, die Art der Batterien und ob du ein Thermometer für zu Hause oder deine Reiseapotheke suchst.

Um dir deine Entscheidung für das passende Fieberthermometer zu erleichtern, haben wir uns die folgenden Produkte in den Aspekten Funktionalität und Handhabung genauer angesehen und bewertet. Dabei können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Funktionalität

Die wichtigste Funktion eines Fieberthermometers liegt darin, zuverlässig und schnell die Körpertemperatur zu bestimmen. Einige Modelle können darüber hinaus noch mit weiteren Funktionen punkten, die dafür sorgen, dass du das Fieberthermometer vielseitig im Alltag nutzen kannst. So werden Thermometer mit mehreren Modi angeboten, die zusätzlich Raum- und Objekttemperaturen wie die von Flüssigkeiten und Speisen messen können. Zudem verfügen einige Fieberthermometer über die Möglichkeit, das Alter einzugeben bzw. auszuwählen, ob die Temperatur eines Kindes oder eines Erwachsenen gemessen wird.

Ausstattung

Fieberthermometer überzeugen teilweise mit sehr vielen Extras und Ausstattungsmerkmalen, die den Komfort bei der Verwendung erhöhen und mehr Möglichkeiten bieten können. Hierzu zählen unter anderem: ergonomisches Design, übersichtliches/farbiges Display, Nachtlicht, Hintergrundbeleuchtung, automatische Abschaltung, Fieberalarm, Silent-Funktion, Speicherung von Messdaten, mitgeliefertes Zubehör und vieles mehr.

Diese Fieberthermometer haben wir miteinander verglichen

Das digitale Fieberthermometer kommt inklusive einer Schutzhülle, in der es sicher verstaut und mit auf Reisen genommen werden kann. Die Bedienung erfolgt einfach über einen Knopf. Ausgestattet ist es mit einem LCD-Display und einem Speicherabruf sowie einer Temperaturanzeige mit einer Nachkommastelle. Auf erhöhte Temperaturen (zwischen 37,5 und 43 Grad) macht es mit Pieptönen aufmerksam. Die Messgenauigkeit beträgt ‎± 0,1 Grad.

Funktionalität: ⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Marke: Citizen

Anzeige: LCD-Display

Kontaktlos: ❌

Maße: ‎2,3 x 1,5 x 13,2 cm

Gewicht: 10,2 g

Art: Digital

Wasserfest: ✅

Messort: Oral, Achselhöhle, rektal

Lieferumfang: 1 x Fieberthermometer, 1 x Schutzhülle

Komfortabel in der Handhabung (ergonomisches Design) und mit vielen praktischen Funktionen ausgestattet ist dieses kontaktlose Fieberthermometer der Marke femometer. Es kann nicht nur die Körpertemperatur, sondern auch Objekt- und Raumtemperaturen messen und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Der moderne Bildschirm zeigt je nach Temperatur die Messergebnisse in drei verschiedenen Farben an: Grün für normal, Orange bei erhöhter Temperatur, Rot bei Fieber. Innerhalb von nur einer Sekunde ist der Wert (± 0,5 Grad) ermittelt. Es können zehn Messdaten mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: femometer

Anzeige: Farbiges LCD-Display

Kontaktlos: ✅

Maße: Keine Angabe

Gewicht: 80 g

Art: Infrarot

Wasserfest: Keine Angabe

Messort: Stirn (kontaktlos)

Lieferumfang: 1 x Fieberthermometer, 2 x Batterien

Kontaktloses Fieberthermometer mit hochwertigem Sensor und einer Messgenauigkeit von ± 0,2 Grad. Das Display ist groß und hintergrundbeleuchtet. Gemessen werden können mit diesem Thermometer sowohl Körpertemperatur als auch die Temperatur von Objekten und Oberflächen. Fünf bis 15 Zentimeter ist die ideale Messentfernung. Weiterer Pluspunkt: Das Thermometer kann 32 Messwerte speichern.

Funktionen: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: TrueLife

Anzeige: Farbiges LCD-Display

Kontaktlos: ✅

Maße: Keine Angabe

Gewicht: 200 g

Art: Infrarot

Wasserfest: Keine Angabe

Messort: Stirn (kontaktlos)

Lieferumfang: 1 x Fieberthermometer

Das Fieberthermometer mit magnetischer Abdeckung der Marke Grundig misst präzise und überzeugt mit seinem vierfarbigen Display, der den Ablesevorgang durch die farbliche Kennzeichnung unterstützt. Gemessen werden kann kontaktlos und mit Kontakt. Zur Auswahl stehen dir Erwachsene (Stirnmodus), Kinder (Stirnmodus), Ohrmodus oder Objektmodus. Für den Ohrmodus kann einfach die obere Abdeckung abgenommen werden und aus dem kontaktlosen Thermometer wird ein Kontaktthermometer. Der Objektmodus bietet sich beispielsweise dafür an, die Temperatur einer Babyflasche zu ermitteln. Auf Knopfdruck können die letzten gespeicherten Messungen (40 Stück) abgerufen werden.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Grundig

Anzeige: Farbiges LCD-Display

Kontaktlos: ✅

Maße: 15 x 4 cm

Gewicht: 140 g

Art: Infrarot

Wasserfest: Keine Angabe

Messort: Stirn & Objekt (kontaktlos), Ohr (mit Kontakt)

Lieferumfang: 1 x Fieberthermometer, 1 x Aufbewahrungstasche

Robustes Thermometer zum Fiebermessen, das den letzten Messwert speichert.

Inklusive Aufbewahrungshülle wird das leichte und kompakte elektronische Kontaktthermometer geliefert. Es ist wasserdicht und ein zertifiziertes Medizinprodukt. Nach 60 Sekunden kannst du den Messwert auf der digitalen Anzeige ablesen. Das Thermometer warnt per Piepton bei Fieber und niedrigem Batteriestand.

Funktionalität: ⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Marke: scala

Anzeige: LCD-Display

Kontaktlos: ❌

Maße: Keine Angabe

Gewicht: 12 g

Art: Digital

Wasserfest: ✅

Messort: Oral, Achselhöhle, rektal

Lieferumfang: 1 x Fieberthermometer, 1 x Hülle

Ausgestattet mit der patentierten Age-Precision-Technologie, die das Alter bei der Messung berücksichtigt, begeistert dieses Fieberthermometer von Braun. Durch die vorgewärmte Messspitze ist eine schonende und genaue Messung möglich. Die ExacTemp-Positionierungshilfe sorgt zusätzlich für präzise Messergebisse, in nur wenigen Sekunden. Das Fieberthermometer ist für alle Altersgruppen, einschließlich Neugeborene geeignet, kann neun Messwerte speichern, verfügt über ein Nachtlicht und schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch ab. Mithilfe einer einfachen Farbcodierung kannst du auf einen Blick Normaltemperatur (grün), erhöhte Temperatur (orange) und Fieber (rot) erkennen.

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Braun

Anzeige: Farbiges LCD-Display

Kontaktlos: ❌

Maße: Keine Angabe

Gewicht: 259 g

Art: Infrarot

Wasserfest: Keine Angabe

Lieferumfang: 1 x Fieberthermometer, 2 x AA-Duracell-Batterien, 21 x hygienische Einmalschutzkappen, Aufbewahrungsbox

Wann wurde das Fieberthermometer erfunden?

Im 17. Jahrhundert wurde das Fieberthermometer in den USA erfunden. Als Erfinder des ersten Quecksilberfieberthermometers gilt der Amerikaner Daniel Gabriel Fahrenheit, der dieses am 24. Mai 1686 vorstellte. Nach ihm wurde auch die Temperaturskala Fahrenheit benannt. Sie gilt heute noch in den USA. Fieberthermometer lassen sich entweder in den Temperaturskalen Fahrenheit oder Celsius einstellen.

Was sind die unterschiedlichen Fieberschwellen?

Die Messwerte hängen davon ab, an welcher Körperstelle die Temperatur gemessen wird. Ein weiterer Aspekt ist das Alter, das entscheidend ist, ab wann von einer erhöhten Temperatur bzw. von Fieber gesprochen wird. Viele Fieberthermometer sind so konzipiert, dass sie erkennen, ab wann die Temperatur zu hoch ist. Dies kann durch eine farbliche Kennzeichnung und/oder akustische Signale unterstützt werden. Höchsten Komfort und Sicherheit bei der Temperaturbestimmung bieten Fieberthermometer, die ermöglichen, einen separaten Modus für Kinder und Erwachsene zu wählen.

Für Kinder und Erwachsene gelten folgende Schwellenwerte:

Bei Erwachsenen gilt eine Körpertemperatur zwischen 37,5 und 38,2 °C als erhöht, ab 38,3 Grad ist die Rede von Fieber und ab 39 Grad von hohem Fieber.

gilt eine Körpertemperatur zwischen 37,5 und 38,2 °C als erhöht, ab ist die Rede von Fieber und ab 39 Grad von hohem Fieber. Bei Kindern gilt eine Körpertemperatur zwischen 36,5 und 37,4 °C als Normaltemperatur. Eine Temperatur zwischen 37,5 und 38,4 °C wird als erhöht bezeichnet. Eine Körpertemperatur ab 38,5 °C gilt als Fieber, ab 39 Grad sogar von hohem Fieber. Bei Babys unter drei Monaten gilt bereits eine Temperatur ab 38,0 °C als Fieber. Bei Babys unter einem Jahr sollte Fieber immer ärztlich abgeklärt werden.

Je nachdem, an welcher Körperstelle gemessen wird, können Messunterschiede von bis zu 0,5 °C auftreten. Die rektale Messung ist am genauesten. Messungen an anderen Körperstellen, wie oral oder im Ohr, können auch niedriger als die tatsächliche Temperatur ausfallen.

Wie reinige ich Fieberthermometer?

Da nicht alle Fieberthermometer auf die gleiche Weise funktionieren und dieselbe Bauart aufweisen, sind die Reinigungsempfehlungen sehr unterschiedlich. Hierzu solltest du die Hinweise der Hersteller berücksichtigen, denn nicht alle Thermometer sind wasserdicht. Digitale Fieberthermometer, die Kontakt zur Haut aufnehmen, egal auf welche Art gemessen wird, sollten vor und nach jeder Anwendung gründlich gereinigt werden. Am besten werden die Geräte mit einem feuchten Tuch abgewischt und mit Seifenwasser oder Alkohol desinfiziert. Verzichte hierbei auf heißes Wasser, da dieses den sensiblen Sensoren schaden könnte. Kontaktlose Thermometer müssen nicht zwingend vor und nach jeder Anwendung gereinigt werden, aber auch diese Modelle können mit einem in Seifenwasser getunkten Tuch von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Ob du eher ein kompaktes und digitales Kontaktthermometer wählst, oder einem modernen Infrarotfieberthermometer mit Multifunktionalität und vielen Extras den Vorzug gibts, die die Handhabung und den Komfort erhöhen können, bleibt dir überlassen. Wichtig ist, dass du ein geeignetes Fieberthermometer für deine Zwecke findest, mit dem zu zuverlässig und auf unkomplizierte Art deine Körpertemperatur und die deiner Familie bestimmen kannst. Bei unserer Auswahl ist sicher auch für dich das richtige Modell dabei.