Koffergrill Kaufberatung Welchen Koffergrill soll ich kaufen?

An einem schönen sonnigen Abend darf eines auf keinen Fall fehlen, ein Grill. Während man daheim gerne einen großen Gas- oder Holzkohlegrill verwendet, benötigt man eine gute Alternative für den mobilen Einsatz. Hierfür eignet sich ein Koffergrill perfekt. Er ist klein, kompakt, einfach zu reinigen und besitzt einen Tragegriff, für einen einfachen Transport. Aufgrund seiner geringen Größe ist zwar der Platz für das Grillgut begrenzt, dafür kann er aber leicht hinter dem Fahrersitz verstaut werden oder sogar auf bei Ausflügen im Rucksack mitgenommen werden. Besonders beliebt sind auch Modelle, die als Tischgrill verwendet werden können. Das erhöht den Komfort beim Grillen und bringt eine Menge Spaß beim nächsten Grillvergnügen.

Was ist ein Koffergrill?

Ein Koffergrill zeichnet sich durch eine kompakte Größe aus. An der Oberseite befindet sich in der Regel ein kleiner Henkel, wodurch das Aussehen des Grills an einen klassischen Koffer erinnert. Besonders beliebt sind Holzkohle-Koffergrills. Diese können völlig flexibel aufgestellt und mit Holzkohle befüllt werden. In der Regel reicht die Größe des Grillrostes für circa zwei bis vier Personen aus. Allerdings gibt es hier auch deutliche Unterschiede in der Größe. Die Funktionsweise des Koffergrills ähnelt ebenfalls einem Koffer: Im Prinzip wird der Koffer aufgeklappt, die Kohle entzündet und schon kann ein gemütlicher Grillabend starten.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Koffergrills achten?

Hast du dich für den Kauf eines Koffergrills entschieden, so solltest du bei der Auswahl auf einige Dinge achten. Gerade wenn du großen Wert auf eine hohe Langlebigkeit legst, dann spielt die Qualität und Verarbeitung des Koffergrills eine große Rolle. Auch das Gewicht und die Größe solltest du unbedingt berücksichtigen, da ein Koffergrill in der Regel für den mobilen Einsatz gekauft wird. Besonders praktisch ist auch ein extra Ascheeauffangebehälter oder ein Hitzeschutz, damit die Oberfläche, auf der gegrillt wird, keinen Schaden nimmt.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Design, Reinigung und Tragekomfort sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Design

Im Bereich Design unterscheiden sich die verschiedenen Koffergrills besonders. Dabei spielt die Optik und die Bedienbarkeit eine große Rolle. Gerade Modelle in einem schönen Edelstahl-Design sind äußerst ansprechend und gleichzeitig sehr robust. Dadurch sehen sie nicht nur gut aus, sondern garantieren auch eine hohe Langlebigkeit.

Reinigung

Die Reinigung eines Koffergrills sollte unbedingt berücksichtigt werden. Denn wer nicht ewig nach dem Grillen putzen möchte, sollte hier großen Wert auf eine einfache und unkomplizierte Reinigung legen. Auffangschalen für Asche, Grillsäfte und Grillreste erleichtern die Reinigung enorm. Zudem lässt sich glattes Edelstahl-Material deutlich leichter reinigen als pulverbeschichtete Grills.

Tragekomfort

Koffergrills sind für einen einfachen und unkomplizierten Transport entworfen worden. Je kleiner, kompakter und leichter der Grill, desto einfacher kann er transportiert und verstaut werden. Wenn du also vorhast den Grill auf kleinen Wandertouren zu benutzen, bei denen du erstmal ein gutes Stück laufen musst, dann solltest du bei diesem Feature keine Abstriche machen.

Diese Koffergrills haben wir für dich verglichen

Dieser Koffergrill eignet sich für alle, die gerne in der Natur grillen gehen. Durch das tragbare, leichte Design kann der Grill ganz einfach überallhin mitgenommen werden. Die leichte Edelstahlkonstruktion ist besonders robust, hat einen praktischen Verschluß und lässt sich mithilfe des Tragegriffs ganz einfach transportieren. Durch die seperate Kohleschale ist der Grill zudem einfach zu reinigen und vielseitig einsetzbar ‒ egal ob auf der Terrasse mit Freunden oder bei einem Picknick in der Natur.

Design: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Größe: 39,88 x 38,86 x 32 cm

Material: Edelstahl

Gewicht: 3,18 kg

Gittergröße: Keine Angabe

Lieferumfang: 1 x Grill inkl. Grillrost und Kohleschale

Egal ob beim Angeln, Campen oder Festival, ein Grill darf nie fehlen. Mit diesem kleinem Koffergrill bist du immer bestens ausgerüstet. Dank seiner kompakten Maße und des geringen Gewichts kann er ganz einfach überallhin mitgenommen und problemlos in kleinen Nischen verstaut werden. Dennoch bietet der 36 x 34 Zentimeter große Gitterrost viel Platz für Grillgut und verfügt zudem über eine Belüftungsregulierung. Die verchromten Standfüße lassen sich einfach ausklappen, damit der Grill schnell einsatzbereit ist. Im Set sind neben dem Grillrost, ein praktisches Ablagegitter sowie eine Kohleschale enthalten. Erhältlich ist der Grill in vier stylischen Farben.

Design: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Größe: 38 x 13 x 42,5 cm

Material: Metall, Stahl

Gewicht: 3 kg

Gittergröße: 36 x 34 cm

Lieferumfang: 1 x Grill inkl. Grillrost, Ablagegitter und Kohleschale

Preis-Leistungs-Tipp Kikkerland Grill, im Koffer, aus Edelstahl, tragbar, silberfarben Der vielseitige Koffergrill Praktischer Koffergrill inklusive Ascheauffangbehälter für schmutzfreies Grillen und einfachen Transport.

Dieser Holzkohlegrill ermöglicht ein Grillvergnügen an jedem Ort ‒ einfach aufklappen, Kohle anzünden und schon kann das Barbecue beginnen. Dank des Ascheauffangbehälters, vermeidest du Schmutz während des Grillens. Anschließend kann der Behälter gereinigt und der Edelstahlgrill sicher und sauber transportiert werden. Bei der Farbe kannst Du zwischen einer silbernen und roten Ausführung wählen. Dem Grillvergnügen steht also nichts mehr im Weg.

Design: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: 31,43 x 8,57 x 16,51 cm

Material: Edelstahl

Gewicht: 1,84 kg

Gittergröße: Keine Angabe

Lieferumfang: 1 x Grill inkl. Ascheauffangbehälter und Anleitung

Dieser Koffergrill eignet sich perfekt für alle BBQ-Grillfans und ist durch sein Retro-Design mit Volkswagen-Prägung natürlich ein Must-have für Bullifans. Sowohl für den Campingtrip mit Freunden als auch im Garten oder auf der Terrasse ‒ durch sein qualitativ hochwertiges und durchdachtes Design ist er schnell aufgebaut und es kann direkt mit dem Grillen begonnen werden. Durch die kompakte Größe kann er für den Transport einfach hinter dem Beifahrersitz verstaut werden.

Design: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Größe: 40 x 28 x 10 cm

Material: Edelstahl

Gewicht: 3,3 kg

Gittergröße: 32,5 x 23 cm

Lieferumfang: 1 x Grill inkl. Grillrost und Kohlenschale

Dieser Koffergrill wird in einem besonders durchdachtem Design geliefert und ist in weiteren Farben erhältlich. Das integrierte Hitzeschutzschild ermöglicht eine Verwendung des Grills auf jeder Oberfläche. Dadurch eignet sich der kompakte Grill auch ideal als Tischgrill oder für die Nutzung auf der Heckklappe des Wagens. Zudem verfügt der Grill über eine Aufbewahrungsschale für Zubehör oder Lebensmittel, die mit dem Bambus-Schneidebrett verschlossen werden kann. Zwei Sicherheitsriegel sorgen dafür, dass das Grillset beim Transprt sicher zusammenhält.

Design: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐

Größe: 34,7 x 42,5 x 23 cm

Material: ‎Legierter Stahl

Gewicht: 8,87 kg

Gittergröße: Circa 30 x 40 cm

Lieferumfang: 1 x Grill inkl. Grillrost, Kohleschale, Aufbewahrungsschale und Schneidbrett

Dieser kleine Koffergrill ist nicht nur äußerst praktisch, sondern hat auch noch Style und ist in weiteren Farben erhältlich. Der Griff besteht aus Holz ‒ dadurch kann der Koffergrill auch problemlos getragen werden, wenn er noch heiß ist. Die Montage ist kinderleicht. Innerhalb von wenigen Sekunden ist der Grill einsatzbereit. Das glatte Edelstahl-Material erleichtert die Reinigung des Grills.

Design: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ‎29,97 x 8 x 22,1 cm

Material: Edelstahl

Gewicht: 0,75 kg

Gittergröße: 18 x 13 cm

Lieferumfang: 1 x Grill inkl. Grillrost und Kohleschale

Wie groß ist ein Koffergrill?

Ein durchschnittlicher Koffergrill ist in der Regel circa 35 x 40 x 20 Zentimeter groß. Dadurch kann er ganz einfach und bequem transportiert und verstaut werden und eignet sich daher ideal für den mobilen Einsatz beim Campen, Angeln oder beim Grillen am Strand.

Wie wird ein Koffergrill betrieben?

Ein Koffergrill wird in der Regel mit Holzkohle betrieben. Dabei wird der Koffer ganz einfach aufgeklappt, die Kohle eingefüllt und anschließend entzündet. Auch strom- oder gasbetriebene Koffergrills sind denkbar. Allerdings bevorzugen die meisten Grillliebhaber den rauchigen Geschmack von Holzkohle.

Was kann auf einem Koffergrill alles gegrillt werden?

Mit einem Koffergrill sind dem Grillvergnügen keine Grenzen gesetzt. Du kannst von Fleisch und Fisch, über Gemüse bis zu veganen Spezialitäten alles zubereiten. Auch die Nutzung einer klassischen Bratpfanne oder Kochtopfes ist auf einem Koffergrill möglich. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass das Kochen mit einem Holzkohlegrill schwieriger als auf der Herdplatte ist, da die Hitze nur schwer reguliert werden kann.

Mit einem Koffergrill kann überall gegrillt werden. Egal ob bei Angelausflügen, beim Picknicken, beim Baden am See oder bei kleineren Wanderungen im Grünen. Die leicht zu transportierenden Grills besitzen alles, was zum Grillen notwendig ist und sind dabei auch noch einfach zu reinigen. Unser Ratgeber wird dir helfen, den passenden Koffergrill für deine Ansprüche zu finden.