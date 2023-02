Anzeige Trinklernbecher Kaufberatung Auslaufsichere und praktische Trinklernbecher für dein Kind

Es gibt viele verschiedene Arten von Trinklernbechern auf dem Markt, weshalb es nicht ganz einfach ist, das am besten geeignete Modell zu finden. Um den passenden Trinklernbecher herauszusuchen, musst du dir zunächst einmal Gedanken über deine Anforderungen an einen solchen Becher und die individuellen Bedürfnisse deines Kindes machen. Wir möchten dir zeigen, was einen guten Trinklernbecher ausmacht und stellen dir verschiedene Becher vor, die für dich interessant sein könnten.

Was genau ist ein Trinklernbecher?

Ein Trinklernbecher ist ein spezieller Becher, der dazu entwickelt wurde, Kinder beim Erlernen des eigenständigen Trinkens zu unterstützen. Es gibt verschiedene Trinklernbecher auf dem Markt, die teilweise auf sehr unterschiedlichen Konzepten basieren. Bei den typischen Trinklernbechern ist der Deckel so konzipiert, dass die Kinder wie aus einem Becher trinken können, ohne dass die gesamte Flüssigkeit auf einmal heraus kann. So wird verhindert, dass das Kind Flüssigkeit verschüttet. Ein solcher Trinklernbecher lässt sich in der Regel auch gut transportieren, da nur dann Flüssigkeit austreten kann, wenn das Kind den Becher zum Trinken ansetzt. Es gibt aber auch andere Arten von Kinderbechern, die oftmals als Trinklernbecher bezeichnet werden. Diese können zum Beispiel einen Aufsatz haben, den das Kind wie einen Strohhalm benutzen kann.

Wie werden Trinklernbecher gereinigt?

Trinklernbecher sollten regelmäßig gereinigt werden, um Bakterien und Keime abzutöten. Hierzu können sie mit heißem Wasser und ein wenig Spülmittel ausgewaschen werden. Viele Trinklernbecher sind spülmaschinenfest, sodass du ganz einfach die Maschine die Arbeit übernehmen lassen kannst. Ein guter Trinklernbecher sollte unkompliziert und schnell zu reinigen sein. Eine glatte Innenfläche und der Verzicht auf unnötige Zusatzteile wie zum Beispiel einen Strohhalm-Aufsatz erleichtern die gründliche Reinigung sehr.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Trinklernbechers besonders achten?

Beim Kauf eines Trinklernbechers solltest du auf einige Dinge besonderen Wert legen. So sollte der Becher zum Beispiel auf keinen Fall schädliche Chemikalien wie BPA enthalten. Natürlich sollte der Becher außerdem ansprechend gestaltet sein und sowohl dir als auch deinem Kind gefallen. Drei weitere Aspekte sind ebenfalls sehr wichtig, weshalb wir dafür eine Sternebewertung vergeben haben:

Liegt gut in der Kinderhand

Der perfekte Trinklernbecher muss sich vom Kind gut greifen lassen. Ein ergonomisches Design sorgt dafür, dass der Becher gut in der Hand liegt und den kleinen Fingern Halt bietet. So fühlt sich dein Kind mit dem Becher sicher und kann leichter die Fähigkeit entwickeln, selbstständig zu trinken. Besitzt der Trinklernbecher einen Griff, sollte dieser keine scharfen Kanten oder Ecken aufweisen, die es unangenehm machen, ihn zu halten. Trinklernbecher ohne Griff sollten in der Mitte relativ schmal geformt sein, damit dein Kind den Becher ohne Probleme halten kann.

Robust

Ein robustes Material und eine gute Verarbeitung sind bei einem Trinklernbecher wünschenswert. So ist sichergestellt, dass der Becher lange hält und auch bei einem Sturz nicht einfach kaputtgeht. Schließlich kannst du von einem Kind nicht erwarten, dass es immer vorsichtig mit seinem Becher umgeht. Daher muss ein guter Trinklernbecher eine Menge aushalten.

Auslaufsicher

Es ist für Kinder wichtig, dass sie sich selbst ausprobieren können. Dazu gehört auch der selbstständige Umgang mit einem Trinklernbecher. Damit du nicht dauernd aufwischen oder ein durchnässtes Kind umziehen musst, sollte der Becher nur eine geringe Menge an Flüssigkeit auf einmal herauslassen und das auch nur, wenn das Kind gerade wirklich aus dem Becher trinkt. Kippt der Becher um, sollte nichts herauslaufen. Beim Transport ist es ebenfalls wichtig, dass der Trinklernbecher zuverlässig dichthält.

Diese Trinklernbecher haben wir für dich miteinander verglichen

Der Trinklernbecher von Mepal Mio besteht aus hochwertigem Kunststoff und wurde speziell für Kinder ab neun Monaten entwickelt. Aber auch ältere Kleinkinder nutzen den Becher gern und profitieren von seinen Eigenschaften. Er besteht aus hochwertigem, BPA-freiem Material und kann bei Bedarf in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Trinklernbecher hat einen Deckel, der für den Transport auslaufsicher verschlossen werden kann. Beim Trinken sorgt der Becherdeckel dafür, dass nicht die komplette Flüssigkeit auf einmal herauslaufen kann und verhindert so das Verschütten des Inhalts effektiv. Dein Kind kann am kompletten Becherrand trinken, was es ihm leicht macht, diesen praktischen Trinklernbecher selbstständig zu nutzen.

Liegt gut in der Kinderhand: ⭐⭐⭐⭐

Robust: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 120 g

Marke: Mepal

Material: Silikon, Tritan, Polypropylen (PP)

Fassungsvermögen: 300 ml

Altersempfehlung: Ab 9 Monaten

Spülmaschinenfest: ✅

Mikrowellengeeignet: Keine Angabe

Dieser Trinklernbecher der Marke NUK ist der ideale Begleiter für dein Kind. Er hat ein Fassungsvermögen von 230 Millilitern und besitzt einen auslaufsicheren 360-Grad-Trinkrand. Kinder ab acht Monaten können so leicht aus dem Becher trinken, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Inhalt ausläuft oder verschüttet wird. Der Trinklernbecher ist BPA-frei und besteht aus robustem Kunststoff. So kann er auch mal herunterfallen, ohne kaputtzugehen. Die Silikonscheibe sorgt dafür, dass nur dann Flüssigkeit aus dem Becher gelangen kann, wenn dein Kind ihn zum Trinken ansetzt. In sämtlichen anderen Situationen hält der Becher dicht, und der Inhalt bleibt, wo er hingehört. Durch die schmale Form ist der Trinklernbecher für kleine Kinderhände bestens geeignet. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Liegt gut in der Kinderhand: ⭐⭐⭐⭐⭐

Robust: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 200 g

Marke: NUK

Material: Silikon, Kunststoff

Fassungsvermögen: 230 ml

Altersempfehlung: Ab 8 Monaten

Spülmaschinenfest: ✅

Mikrowellengeeignet: ❌

Der 360-Grad-Trinklernbecher von Munchkin ist auslaufsicher und kann bereits ab einem Alter von sechs Monaten verwendet werden. Bei jedem Schluck, den dein Kind aus diesem Trinklernbecher nimmt, kann problemlos Wasser fließen. Sobald das Kind den Becher aber absetzt, ist er auslaufsicher verschlossen. Die zwei geschwungenen Griffe sind für kleine Hände leicht zu halten. Bei Bedarf lassen sie sich abnehmen. Der spülmaschinenfeste Trinklernbecher ist leicht zu reinigen und besitzt keine unnötigen Kleinteile, die verloren gehen könnten. Sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge ist der BPA-freie Trinklernbecher gut geeignet. Selbst wenn das Kind ihn kopfüber hält, läuft der Inhalt nicht aus.

Liegt gut in der Kinderhand: ⭐⭐⭐⭐⭐

Robust: ⭐⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 150 g

Marke: Munchkin

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 207 ml

Altersempfehlung: Ab 6 Monaten

Spülmaschinenfest: ✅

Mikrowellengeeignet: ❌

Der Hoppediz CamoCup ist ein Trinklernbecher, der bereits für Babys geeignet ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trinklernbechern liegt der Fokus bei diesem Produkt nicht auf dem komplett eigenständigen Handling mit Auslaufschutz, sondern auf dem Trink- und Schluckvorgang an sich. Eine Fütterung von Säuglingen mit diesem Becher statt mit einer Flasche kann Saugverwirrung vorbeugen und ist daher als stillfreundlich zu betrachten. Auch für Senioren und Menschen mit sensomotorischen Einschränkungen wird der CamoCup von Logopäden empfohlen. Die Noppen des Trinklernbechers im Lippenbereich stimulieren den Schluckreflex, und durch die Form des Bechers kann Flüssigkeit zielgenau und gut dosiert in den Mund fließen.

Liegt gut in der Kinderhand: ⭐⭐⭐⭐⭐

Robust: ⭐⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐

Gewicht: 40 g

Marke: Hoppediz

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 120 ml

Altersempfehlung: Ab Geburt

Spülmaschinenfest: ✅

Mikrowellengeeignet: ✅

Mit diesem Set bekommst du gleich drei Trinklernbecher in einem. Für Kinder ab sechs Monaten empfiehlt der Hersteller die Schnabeltasse, die einen sanften Übergang zwischen dem Trinken aus einer Flasche und einem Becher ermöglicht. Für ein Kind ab acht Monaten kannst du die Schnabeltasse dann in einen klassischen Trinklernbecher umwandeln, mit dem dein Kind wie aus einem normalen Becher trinken kann, ohne dass dabei Flüssigkeit verkleckert wird. Für aktive Kinder ab zwölf Monaten ist dann die Action-Cup-Trinkflasche vorgesehen. Sie besitzt einen Strohhalmaufsatz und motiviert dadurch auch unterwegs zum ausreichenden Trinken. Der Strohhalm verschwindet beim Schließen des Bechers unter dem drehbaren Deckel, sodass keine Flüssigkeit beim Transport ausläuft.

Liegt gut in der Kinderhand: ⭐⭐⭐⭐⭐

Robust: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 300 g

Marke: NUK

Material: Polypropylen

Fassungsvermögen: 230 ml

Altersempfehlung: Ab 6 Monaten

Spülmaschinenfest: ✅

Mikrowellengeeignet: ❌

Auswahl-Tipp LÄSSIG Kinder Trinklernbecher mit Henkel und abnehmbarem Deckel 150 ml/Sippy Cup Little Water Whale Jetzt zu Amazon von LÄSSIG 8,49€ Mikrowellengeeigneter Trinklernbecher Vielseitiger Trinklernbecher mit tollem Design – für Mikrowelle und Spülmaschine geeignet – praktische Griffe für guten Halt.

Der praktische Kinderbecher von LÄSSIG hat einen abnehmbaren Deckel und ist ideal für kleine Menschen, die eigenständig trinken möchten. Die beiden Griffe ermöglichen es deinem Kind, den Becher selbstständig zu halten und zu tragen. Durch die relativ kleine Öffnung landet das Getränk im Mund und nicht auf dem Fußboden oder der Kinderkleidung. Der Trinklernbecher besteht aus lebensmittelechtem Polypropylen und Tritan-Kunststoff und ist selbstverständlich BPA-frei.

Der stylische Becher ist sogar für die Mikrowelle geeignet, sodass du den Inhalt ganz einfach und schnell erwärmen kannst. Auch warme Getränke stellen auf diese Weise keinen großen Aufwand dar. Reinigen kannst du den Trinklernbecher komfortabel in der Spülmaschine.

Liegt gut in der Kinderhand: ⭐⭐⭐⭐⭐

Robust: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐

Gewicht: 72 g

Marke: LÄSSIG

Material: Polypropylen, Tritan-Kunststoff

Fassungsvermögen: 150 ml

Altersempfehlung: Ab 6 Monaten

Spülmaschinenfest: ✅

Mikrowellengeeignet: ❌

Warum ist ein Trinklernbecher besser als eine Schnabeltasse?

Ein Trinklernbecher ist eindeutig die bessere Wahl, wenn es darum geht, deinem Kind den Übergang vom Fläschchen oder der Brust zu einer normalen Tasse zu erleichtern. Im Gegensatz zur Schnabeltasse ist die Mundpartie des Kindes bei der Benutzung eines Trinklernbechers fast genauso geformt, als wenn es aus einem normalen Glas oder einem Becher trinken würde. So wird das „richtige“ Trinken von vornherein gefördert, und dein Kind muss sich nicht später erneut umstellen.

Auch was die Hygiene betrifft, ist der Trinklernbecher deutlich vorteilhafter als die Schnabeltasse. Durch seine spezielle Öffnung lässt sich der Becher leichter reinigen. So kannst du dein Kind ohne Sorge um seine Gesundheit mit Getränken versorgen, die es selbstständig zu sich nehmen kann.

Für welches Alter ist ein Trinklernbecher ideal?

Bereits Kinder im Säuglingsalter können von einem Trinklernbecher profitieren, denn er hilft ihnen, ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln und die richtige Art des Trinkens zu erlernen. Mit einem speziell entwickelten Trinklernbecher können bereits Babys ab dem sechsten Monat sicher und ohne Gefahr trinken. Auch älteren Babys und Kleinkindern bieten gute Trinklernbecher erhebliche Vorteile, denn sie erleichtern ihnen den Umgang mit Flüssigkeit und sorgen so für mehr Selbstständigkeit, die vielen Kindern sehr wichtig ist.

Der Trinklernbecher ist somit eine ideale Lösung für Kinder jeden Alters, die sicher trinken lernen möchten, mit einem normalen Becher aber noch zu unsicher sind. So ist der Erwerb neuer Fähigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel.

Brauche ich mehrere Trinklernbecher?

Theoretisch reicht zwar ein Trinklernbecher aus, dieser muss allerdings regelmäßig gewaschen werden. Nicht immer ist die Reinigung sofort möglich. Wenn dein Kind gerade begeistert das Trinken aus dem Becher erlernt, solltest du ihm die Nutzung des Bechers so oft wie möglich anbieten können. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn sich der Trinklernbecher in der Spülmaschine befindet oder noch in der Tasche von eurem Ausflug ist und erst noch abgewaschen werden muss. Ein zweiter Trinklernbecher ist daher eine sinnvolle Anschaffung, die du nicht bereuen wirst.

Trinklernbecher sind eine gute Möglichkeit, dein Kind beim eigenständigen Trinken zu unterstützen. Sie fördern gesunde Trinkgewohnheiten und verhindern dauerhaftes Nuckeln, welches bei einer Flasche oder einer Schnabeltasse oft passiert und schädlich für die Zähne ist. Viele dieser praktischen Becher sind spülmaschinengeeignet, sodass du sie ganz einfach reinigen kannst. Durch ein integriertes Ventil wird bei vielen Trinklernbechern verhindert, dass Flüssigkeit ausläuft, wenn das Kind den Becher umkippt. Auch beim Transport wird das Auslaufen automatisch verhindert. Bei einem 360-Grad-Trinklernbecher kann dein Kind – genau wie bei einem normalen Becher – am kompletten Becherrand trinken, und trotzdem läuft nichts aus.