Saunaliege Kaufberatung Bequeme und praktische Saunaliegen zum Entspannen

Eine Saunaliege lädt nach dem Saunagang zum Entspannen oder sogar zu einem kurzen Nickerchen ein. Wichtig ist also vor allem, dass eine Saunaliege bequem ist. Wir haben die besten Produkte im Vergleich.

Der Gang in die Sauna kann nicht nur sehr entspannend und wohltuend sein, er ist auch mit Anstrengung für den Körper verbunden. Deshalb ist es viel wert, wenn du im Anschluss auf einer bequemen Liege Platz nehmen kannst, um dich auszuruhen und deinem Körper Zeit zu geben, sich an die gewohnte Temperatur anzupassen. Saunaliegen sind aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Designs erhältlich. Wichtig ist, dass die Saunaliege deinen Vorstellungen entspricht und du dich darauf entspannen kannst.

Welche Arten von Saunaliegen gibt es?

Saunaliegen können aus Holz, Metall oder Kunststoff bestehen. Alle Materialien haben verschiedene Vor- und Nachteile, denn beispielsweise ist Holz zwar natürlich, hochwertig und passt optisch hervorragend zur Sauna, es ist jedoch auch teuer und schwer und kann häufig nicht so klein zusammengeklappt werden wie Saunaliegen aus anderen Materialien. Saunaliegen aus Metall hingegen sind meist günstig und leicht zu reinigen. Sie sind jedoch nicht so ästhetisch und könnten anfällig für Rost sein. Kunststoff ist leicht zu reinigen und günstig. Der Nachteil besteht hier darin, dass sich Saunaliegen aus Kunststoff elektrisch aufladen können.

Was solltest du beim Kauf einer Saunaliege beachten?

Beim Kauf eine Saunaliege solltest du darauf achten, dass die Größe der Liege für die Fläche, die du zur Verfügung hast, passend ist. Sie sollte nicht zu viel Platz einnehmen, außerdem solltest du sie so verstauen können, dass sie dich im Alltag nicht stört. Möchtest du eine transportable Saunaliege kaufen, dann ist nicht nur das Packmaß der Liege entscheidend, sondern auch das Gewicht. Auch wenn du die Liege vor Ort viel bewegen möchtest und sie nach dem Gebrauch verräumen willst, solltest du das Gewicht nicht außer Acht lassen. Das Material kann ebenfalls ein wichtiges Kaufkriterium sein, da es sich auf das Design der Saunaliege auswirkt. Eine Saunaliege sollte aber vor allem bequem sein und dir nach dem Gang in die Sauna den höchsten Komfort bieten.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Tragfähigkeit, Reise-Tauglichkeit und Komfort abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit gibt an, wie belastbar eine Saunaliege ist. Je belastbarer eine Saunaliege, desto stabiler ist sie, sodass sich sogar zwei Personen auf die Liege setzen oder sich Kinder auf den Schoß setzen können.

Reise-Tauglichkeit

Damit eine Saunaliege reisetauglich ist, sollte sie sich auf ein möglichst kleines Maß zusammenfalten lassen. Auch das Gewicht spiel für die Transportfähigkeit eine große Rolle, denn eine leichte Saunaliege lässt sich von nur einer Person problemlos tragen, während schwere und sperrige Saunaliegen aus Holz von mehreren Personen transportiert werden müssen.

Komfort

Eine Saunaliege mit Armlehnen wird in puncto Komfort besser bewertet als Saunaliegen ohne Armlehne. Hier ist auch das Material und die Form der Liege entscheidend. Besitzt sie eine ergonomische Form und ist die Liegefläche angenehm? Eine Saunaliege mit verstellbarer Rückenlehne ermöglicht verschiedene Liegepositionen und bietet zusätzlichen Komfort.

Diese Saunaliegen haben wir miteinander verglichen

Preis-Tipp Coleman Converta zusammenklappbar Kinderbett Jetzt zu Amazon von Coleman 58,46€ Die robuste Saunaliege Tragbare Saunaliege mit Stahlrahmen.

Diese Saunaliege mit einem Gestänge aus pulverbeschichtetem Stahl lässt sich problemlos im Auto transportieren, denn sie kann vollständig zusammengeklappt werden. Sie besitzt eine Tragkraft von bis zu 102 Kilogramm und eignet sich ideal für Camping, Sauna oder als Gästebett. Das feste Heavy-Duty-Gewebe aus Polyesterfasern bietet eine pflegeleichte, komfortable und gleichzeitig sehr robuste Liegefläche.

Tragfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Material: Stahl, Polyester

Maße: 76,3 x 64 x 15,2 cm

Gewicht: Keine Angabe

Klappbar: ✅

Stückzahl: 1

Tragkraft: 102 kg

Die leichte Saunaliege kann zur Lagerung oder für den Transport mit wenigen Handgriffen zusammengefaltet werden. Sie besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen mit einem UV-beständigen Bezug aus Polyester und besitzt eine Tragfähigkeit von bis zu 136 Kilogramm. Sie wird bereits komplett montiert geliefert, sodass du sie nicht erst aufbauen musst, sondern sie direkt nach Erhalt nutzen kannst. Dank des wetterfesten Materials kannst du die Liege auch draußen nutzen und sie auf der Terrasse, im Garten oder am Strand aufstellen.

Tragfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium, Polyester

Maße: 150,29 x 54,99 x 85,6 cm

Gewicht: 9 kg

Klappbar: ✅

Stückzahl: 1

Tragkraft: 136 kg

Diese Saunaliege wird komplett montiert geliefert und kann für den Transport, oder um sie platzsparend zu verstauen, zusammengeklappt werden. Sie ist belastbar mit einem Gewicht von bis zu 113,4 Kilogramm und besteht aus robustem Akazien- und Eukalyptusholz. Dank der ergonomischen Form und der schrägen Rückenlehne kannst du beim Liegen ganz entspannt ein Buch lesen oder einfach die Seele baumeln lassen.

Tragfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Material: Akazienholz, Eukalyptusholz

Maße: 177 x 52 x 66 cm

Gewicht: 11,75 kg

Klappbar: ✅

Stückzahl: 2

Tragkraft: 113,4 kg

Holz-Tipp Christopher Knight Home Lisboa-Holzliege für den Außenbereich Jetzt zu Amazon von Christopher Knight Home Derzeit nicht verfügbar Die langlebige Saunaliege Klappbare Saunaliege in ergonomischer Form.

Die hölzerne Saunaliege verfügt über eine geschwungene Form, die den Körper beim Liegen ergonomisch unterstützt. Sie wird vollständig montiert geliefert, sodass du sie direkt nach Erhalt benutzen kannst und kein zusätzliches Werkzeug benötigst. Das Material aus Akazienholz gibt der Saunaliege einen natürlichen Look, sodass sich die Liege mit den meisten Saunen hervorragend kombinieren lässt. Du kannst die Liege nicht nur als Saunaliege, sondern auch zum Sonnen auf der Terrasse oder als Liegestuhl zum Lesen nutzen.

Tragfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Material: Holz

Maße: ‎184,79 x 53,98 x 59,06 cm

Gewicht: 11,75 kg

Klappbar: ✅

Stückzahl: 1

Tragkraft: Keine Angabe

Empfehlung der Redaktion BLUU Chaiselongue 2er Set Jetzt zu Amazon von BLUU Derzeit nicht verfügbar Die tragfähige Saunaliege Saunaliege mit verstellbarer Rückenlehne.

Diese Saunaliege wird in einem Zweier-Set geliefert und besteht aus robustem und UV-beständigem Polypropylen und besitzt eine glatte und angenehme Oberfläche. Sie ist belastbar mit einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm und verfügt über eine aufstellbare Rückenlehne. Um die Saunaliege nach dem Erhalt aufzubauen, ist kein zusätzliches Werkzeug nötig. Sie wiegt knapp 22 Kilogramm und besitzt die Maße ‎187,96 x 56,9 x 31,75 Zentimeter.

Tragfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐

Material: Polypropylen

Maße: ‎187,96 x 56,9 x 31,75 cm

Gewicht: 21,57 kg

Klappbar: ❌

Stückzahl: 2

Tragkraft: 150 kg

Für wen eignet sich eine Saunaliege?

Eine Saunaliege eignet sich für alle, die sich nach dem Saunabesuch entspannen möchten. Sie können von Privatpersonen zur Ausstattung der eigenen Sauna, aber auch von Unternehmen für den professionellen Einsatz benötigt werden.

Wie groß sollte eine Saunaliege für welche Körpergröße sein?

Eine Saunaliege ist im Normalfall für eine durchschnittlich große Person ausgelegt. Wichtig ist, dass sie so groß ist, dass du dich bequem darauflegen kannst, ohne dass deine Füße herunterbaumeln. Falls du dir unsicher bist, ob eine Saunaliege die richtige Größe hat, kannst du einen Blick auf die Produktbeschreibung werfen und die Maße überprüfen.

Wie wird eine Saunaliege gereinigt?

Da die Saunaliege regelmäßig Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sollte sie regelmäßig gereinigt werden. Dafür kannst du die Liege mit einem feuchten Tuch abwischen und darauf achten, auch kleine Fugen und Verbindungsteile zu säubern, da diese anfällig für Schmutz- und Wasseransammlungen sind. Falls sich das Material mit Wasser vollgesogen hat, solltest du es gut auslüften und trocknen lassen, um eine Keimbildung zu verhindern.

Saunaliegen sind stabil, feuchtigkeitsresistent und komfortabel. Dazu sind sie in der Regel zusammenfaltbar und leicht zu transportieren. Wichtig ist, dass sie sich gut abwischen lassen, denn Hygiene ist gerade in der Sauna elementar. Mit unserem Ratgeber findest du das beste Modell für dich.