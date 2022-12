Anzeige Microneedling-Pen Kaufberatung Die besten Microneedling-Pens für zu Hause

In den eigenen vier Wänden eine wirkungsvolle und unkomplizierte Beauty-Anwendung für dein Gesicht durchführen und das, wann immer du willst: Mit einem Microneedling-Pen ist das möglich. Die Methode »Microneedling« ist nicht neu, zählt jedoch zu den neueren kosmetischen Verfahren, die in Facharztpraxen und Kosmetikstudios angeboten werden. Im Jahr 2000 wurde der Microneedling-Pen patentiert. Mit einem solchen Stift kannst du die kosmetische Behandlung einfach bei dir zuhause selbst durchführen und sparst damit langfristig eine Menge Geld. Empfohlen wird der elektrische Stift bei Hautproblemen wie Unreinheiten oder Akne. Sogar Pigmentstörungen, Narben und Falten sollen bei regelmäßiger Anwendung des Microneedling-Pens reduziert werden können. Damit du unter der Fülle der angebotenen Stifte, das ideale Modell, ganz nach deinen Ansprüchen und Wünschen findest, haben wir in diesem Ratgeber einige der besten Produkte für dich im Überblick. Wir verraten dir, welche Aspekte du beim Kauf berücksichtigen könntest und versorgen dich mit vielen nützlichen Informationen rund um dieses effektive Beauty-Tool.

Was ist ein Microneedling-Pen?

Mit einem Microneedling-Pen kannst du die Regeneration und Erneuerung deiner Haut anregen und damit dein Hautbild verbessern. Bei dieser Methode werden mithilfe eines handlichen, elektronischen Stifts mit Aufsatz, dem sogenannten Pen, feine Micronadeln von etwa 0,1 bis 2,5 Millimeter durch Vibration tief in die Oberhaut gedrückt, wodurch eine Verletzung simuliert und die Durchblutung gefördert wird. Die Reaktion des Körpers darauf ist eine vermehrte Ausschüttung von Kollagen, Hyaluron und Elastin. Die Haut kann anschließend Feuchtigkeit besser speichern, was für einen strahlenden und verjüngten Teint sorgt. Angewendet wird er Beauty-Stift, der auch unter dem Namen Dermapen bekannt ist, vorwiegend im Gesicht.

Worauf kann ich beim Kauf eines Microneedling-Pens achten?

Alle Microneedling-Pens haben denselben positiven Effekt: Sie verbessern langfristig das Hautbild, reduzieren Falten und mindern Aknenarben und Pigmentflecken. In ihrer Funktionsweise unterscheiden sich die kleinen, aber wirksamen Geräte kaum voneinander. Je nach Modell und Hersteller sind sie aber mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, Nadellängen und mit mehr oder weniger Zubehör erhältlich.

Wir haben in unserem Vergleich die wichtigsten Daten und Fakten zu den ausgewählten Microneedling-Pens in Tabellen festgehalten und erläutern dir zudem die individuellen Spezifikationen der einzelnen Dermapens.

Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Funktionen, Zubehör und Handhabung genauer unter die Lupe genommen und mit Sternen bewertet. Dabei können bis zu 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Funktionen

Je mehr Geschwindigkeitsstufen und je mehr Auswahlmöglichkeiten der Nadeltiefe einstellbar sind, desto flexibler bist du in der Anwendung und kannst den Microneedling-Pen exakt an dein persönliches Hautbild anpassen. Dermapens mit LED-Farbwahl unterstützen zusätzlich die Wirkung der Behandlung.

Zubehör

Zum Lieferumfang eines Dermapens gehört in der Regel ein Aufladekabel, Aufsätze und eine Bedienungsanleitung. Einige Microneedling-Pens sind in umfangreichen Sets, die mehrere Aufsätze mit unterschiedlicher Nadelanzahl, Aufbewahrungskoffer, USB-Kabel und Adapter erhältlich.

Handhabung

Microneedling-Pens besitzen allesamt kompakte Maße und ein geringes Eigengewicht, sodass sie mühelos in jeder Kosmetiktasche untergebracht werden können. Einige Modelle sind rutschfest und/oder ergonomisch designed, liegen daher während der Anwendung besonders gut in der Hand und sind damit besonders komfortabel in ihrer Nutzung. Dermapens, die sowohl kabelgebunden als auch mit wiederaufladbarem Akku verwendet werden können, bieten ein hohes Maß an Flexibilität.

Der Microneedling-Pen in den kompakten Maßen 14 x 2 Zentimeter verfügt über ein rutschfestes und verstellbares Ziffernblatt und kann mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels jederzeit wieder aufgeladen werden. Die Arbeitsdauer bei voller Akkuladung beträgt 200 Minuten, die maximale Nadellänge 2,5 Millimeter. Ausgestattet mit sechs unterschiedlichen Geschwindigkeitseinstellungen und vier verschiedenen Lichtfarben, bietet dir der elektrische Dermapen hohe Flexibilität in der Anwendung. Im Lieferumfang enthalten sind zehn separat versiegelte Einweg-Mikronadelkartuschen.

Funktionen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Beautlinks

Geschwindigkeitsstufen: 6

Nadellänge: 0 - 2,5 mm

Wiederaufladbar: ✅

Display: ✅

Lieferumfang: 1 x Elektrische Microneedling Pen, 4 x 36 Pin, 4 x 12 Pin, 2 x Nano Round Micro Nadeln, 1 x USB-Ladekabel, 1 x Handbuch (EN / DE / FR / IT)

Dermapen, der sich ganz nach deinen Bedürfnissen in der Geschwindigkeit regulieren lässt und in den Farben Blau und Silber lieferbar ist. Die Länge der Nadeln kannst du zwischen 0,25 und 2,5 Millimetern einstellen. Der elektrische Stift kommt inklusive zwölf Pins, Netzteil, zwei wiederaufladbaren Batterien und einem robusten Aufbewahrungskoffer, in dem du alle Utensilien praktisch verstauen und transportieren kannst.

Funktionen: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: BOWKA

Geschwindigkeitsstufen: 5

Nadellänge: 0,25 - 2,5 mm

Wiederaufladbar: ✅

Display: ❌

Lieferumfang: 1 x Derma-Pen, 12 x 12 Pin Nadelpatrone Cartridge, 2 x Lithium-Akkus, 1 x Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung (DE / EN), 1 x Aufbewahrungskoffer aus Metall

Der elektrische Microneedling-Pen punktet mit One-Touch-Bedienung, einer verstellbaren Nadelführung und bietet sieben unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, die je nach persönlichem Bedarf genutzt werden können. Druck, Eindringtiefe und Motordrehzahl werden automatisch kalibriert. Die einstellbare Nadellänge beträgt 0 bis 2,5 Millimeter. Mit dabei sind zwölf Ersatznadeln sowie ein USB-Netzkabel zum Aufladen und eine Bedienungsanleitung.

Funktionen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: TBPHP

Geschwindigkeitsstufen: 7

Nadellänge: 0 - 2,5 mm

Wiederaufladbar: ✅

Display: ✅

Lieferumfang: 1 x Elektrischer Mikronadelstift, 6 x 12 Pin Ersatznadel, 6 x 36 Pin Ersatznadel, 1 x USB-Netzkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Bei der Anwendung des Microneedling-Pens stehen dir fünf Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl. Die Nadeltiefe ist ebenso einstellbar im Bereich 0,25 bis 2,5 Millimeter. Ausgestattet ist das innovative Beauty-Tool mit zwei Akkus, von denen einer wiederaufladbar ist: Dadurch kannst du den Dermapen kabelgebunden oder kabellos verwenden und bist damit komplett flexibel. Um das Gerät ein- und auszuschalten, musst du einfach den Knopf zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Funktionen: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: TopDirect

Geschwindigkeitsstufen: 5

Nadellänge: 0,25 - 2,5 mm

Wiederaufladbar: ✅

Display: ❌

Lieferumfang: 1 x Pen, 2 x 12 Nadeln, 2 x 36 Nadeln, 2 x Nano rund, 1 x Ladegerät

Drei verschiedene Geschwindigkeiten und eine wählbare Nadeltiefe bis maximal 2 Millimeter zeichnen diesen Dermapen aus. Das kompakte Beauty-Gerät passt mühelos in jeden Kosmetikbeutel und ist mit einem Lithium-Akku ausgestattet, der über das mitgelieferte USB-Kabel jederzeit wieder aufgeladen werden kann. Die Montage und Demontage der Nadel ist einfach und rasch erledigt.

Funktionen: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: PELCAS

Geschwindigkeitsstufen: 3

Nadellänge: 0 - 2 mm

Wiederaufladbar: ✅

Display: ❌

Lieferumfang: 1 x Auto Derma Stift, 1 x USB-Netzkabel, 2 x Nadeln, 1 x Paketbox, 1 x Bedienungsanleitung

An diesem Dermapen kannst du aus fünf Geschwindigkeitsstufen wählen und je nach Bedarf die Nadeltiefe von 0,25 bis 2 Millimeter einstellen und die Behandlung dadurch ideal auf deinen Anwendungsbereich und Hautzustand abstimmen. Ob Stirn, Nase, Kinn, Kopf, Körper, Hals oder Kopfhaut: Mit dem Microneedling-Pen kannst du dein Hautbild verbessern und den Bart- bzw. Haarwuchs fördern.

Funktionen: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: Koi Beauty

Geschwindigkeitsstufen: 5

Nadellänge: 0,25 - 2 mm

Wiederaufladbar: ✅

Display: ❌

Lieferumfang: 1 x Dermapen, 2 x 12-Tips Patronen, 1 x USB-Ladegerät, 2 x Adapter für Großbritannien / EU, 1 x Bedienungsanleitung (DE)

Wie funktioniert Microneedling genau?

Die feinen Nadeln, die beim Microneedling mittels eines Dermarollers oder Microneedling-Pens durch Bewegungen in verschiedene Richtungen zum Einsatz kommen, gelangen je nach Einstellung der Nadeltiefe ungefähr 0,1 bis zwei Millimeter tief in die Haut und reizen die oberste Hautschicht. Diese Methode wird als minimal-invasiv bezeichnet, bei der die Technik der Reparaturwirkung der Haut greift: Die winzigen Einstiche aktivieren die Selbstheilung der Haut und regen die Produktion von Kollagen an. Die sich erneuernde Haut ist frei von Narbengewebe, Falten oder Pigmentflecken.

Bei welchen Hautproblemen kann Microneedling helfen?

Bei einigen der genannten Hautprobleme ist die vorherige Rücksprache mit einem Arzt und/oder eine Behandlung von professioneller Seite zu empfehlen. Microneedling wird häufig angewendet bei:

Hautunreinheiten und Pickel

Akne, Couperose und Rosacea (nur nach ärztlicher Rücksprache empfohlen)

Falten, Narben und große Poren

Augenringen und Tränensäcken

Pigmentstörungen wie Pigment- und Altersflecken

Cellulitis

Dehnungsstreifen, Schwangerschaftsstreifen (längere Behandlungsphase)

Haarausfall

Wie gehe ich bei der Anwendung des Microneedling-Pens vor?

Im ersten Schritt solltest du deine Haut vor der Anwendung gründlich reinigen und den Microneedling-Pen desinfizieren. Wähle die passende Nadeltiefe und steche die Nadeln gerade in die Haut ein: mindestens je zehn Wiederholungen vertikal, horizontal und danach diagonal über die zu behandelnde Stelle. Im Anschluss empfiehlt sich eine beruhigende Pflege für die Haut in Form eines Serums oder einer Maske. Reinige den Dermapen sorgfältig, tausch die Nadel aus und gönne deiner Haut Ruhe bis zur nächsten Anwendung.

Ein Microneedling-Pen ist ein modernes elektrisches Gerät, das du zu Hause unkompliziert in deine Beauty-Routine integrieren kannst und das bei regelmäßiger Anwendung zahlreiche positive Effekte auf dein Hautbild hat. Durch den handlichen Stift mit feinen Nadeln wird die Selbstheilung deiner Haut angeregt. Überzeuge dich selbst davon und finde mit unserem Ratgeber deinen neuen Microneedling-Pen, der deinen Teint noch zauberhafter macht.