Munddusche Kaufberatung Die besten Mundduschen für die tägliche Zahnpflege

Mit einer normalen Zahnbürste lassen sich bestimmte Bereiche im Mund nur schwer erreichen. Sie entfernt lediglich Belag, welcher sich auf den Zähnen befindet oder lockert diesen auf. Gerade deshalb lohnt es sich in eine Munddusche zu investieren, denn diese kann Reste sowie gelöste Beläge vollends entfernen und auch die Zahnzwischenräume gründlich ausspülen. Die Anwendung einer Munddusche ist sehr schonend, während sich der Druck wie gewünscht einstellen und so erhöhen lässt, dass du die Spülung auch punktuell anwenden kannst. Auch über die verschiedenen Düsen lassen sich Einstellungen vornehmen und je nach Bedarf eine Einfachdüse durch eine Mehrfachdüse ersetzen.

Wie funktioniert eine Munddusche?

Eine Munddusche bezieht das verwendete Wasser über einen Verbindungsschlauch aus dem Wassertank. Das Wasser wird mithilfe einer Pumpe aus dem Tank gepumpt und gelangt über das Handstück in die Düse, welche das Wasser je nach Düse und Druck entweder mit einem kräftigen Strahl oder für eine leichte Massage sanft aus dem Aufsatz presst. Häufig lässt sich der Druck je nach Bedarf mit einem Drehregler über mehrere Stufen regulieren. Zu Beginn solltest du eine der leichtesten Stufen verwenden, um möglichem Zahnfleischbluten vorzubeugen. Nach und nach kannst du schließlich den Druck erhöhen, meist genügt jedoch eine geringe Stufe, um deine Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen. Verschiedene Aufsätze, welche mehrheitlich im Lieferumfang enthalten sind, ermöglichen dir Abwechslung bei der Reinigung und unterstützen dich bei der Reinigung von schwer erreichbaren Zonen im Mundraum. Während der Anwendung solltest du darauf achten, deinen Mund leicht geschlossen zu halten, damit das Wasser nicht zu stark aus dem Mund herausspritzt.

Was solltest du beim Kauf einer Munddusche beachten?

Bevor du dir eine Munddusche zulegst, solltest du dir im Klaren sein, ob ein kabelloses oder stationäres Gerät für dich passender ist. Kabellose Geräte haben den Vorteil, dass sie klein und leicht sind, allerdings verfügen sie über einen geringeren Wassertank, sodass du diesen während einer Spülung möglicherweise nachfüllen musst. Stationäre und kabelgebundene Mundduschen hingegen verfügen über einen großen Wassertank, der für einen Durchgang von um die 90 Sekunden ausreicht. Bei der Wahl der passenden Munddusche solltest du außerdem beachten, welche Düsen im Lieferumfang enthalten sind und welche Modi mit dem Gerät möglich sind.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Zubehör, Handhabung und Druckregulierung abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Zubehör

Ein umfangreiches Zubehör ermöglicht dir abwechslungsreiche Anwendungen mit der Munddusche. Du kannst testen, welche Düse für dich am besten geeignet ist und sich am effizientesten nutzen lässt. Einige Mundduschen beinhalten neben verschiedenen Düsen auch Reiniger für die Zunge und praktische Halterungen für die Wand.

Handhabung

Eine einfache Bedienung kann die Verwendung einer Munddusche deutlich erleichtern. Besonders unkompliziert sind Mundduschen mit einem Drehregler zur Steuerung des Wasserdrucks. Für Anfänger eignen sich Modelle mit Düsen, welche mit einer Führungsspitze ausgestattet sind, denn diese erleichtert die richtige Positionierung der Düse. Ein großer Wassertank und eine unkomplizierte Lademöglichkeit erleichtern die Handhabung einer Munddusche deutlich.

Druckregulierung

Eine feine Druckregulierung in mehreren Stufen ermöglicht es Neulingen, aber auch erfahrenen Benutzern von Mundduschen den Druck anzupassen und die Zahnzwischenräume schonend zu reinigen. Auch um das Zahnfleisch zu massieren, lässt sich so der Druck perfekt einstellen. Bei empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch kannst du dich über die Druckregulierung an den idealen Wasserdruck herantasten, ohne dass dabei Schmerzen oder Verletzungen entstehen.

Diese Mundduschen haben wir miteinander verglichen

Diese Munddusche ist wasserdicht und mit einem abnehmbaren Wassertank für ein unkompliziertes Befüllen ausgestattet. Sie ist mit drei Reinigungsmodi ausgestattet, damit du die Stärke des Wasserstrahls an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Um die portable Munddusche zu laden, kannst du sie über einen USB-Ladezugang mit jedem beliebigen USB-Gerät koppeln und so sicher und einfach laden. Das Gerät ist mit einem Geräuschpegel von 55 Dezibel besonders leise.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Druckregulierung: ⭐⭐⭐

Betrieb: Akku

Wassertank: 300 ml

Modi: 3

Lieferumfang: 1 Munddusche, 4 Düsenaufsätze

Frequenz: 1600 Impulse/Minute

Diese Munddusche ist mit fünf Reinigungsmodi ausgestattet, welche über eine Speicherfunktion verfügen. Du kannst zwischen den Modi Intensiv, Normal, Sanft, Impuls und Manuell wählen und so das für dich passende Programm nutzen. Die leistungsstarke Lithiumbatterie mit 2000 Milliamperestunden ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 40 Tagen und muss für eine volle Aufladung nur 4,5 Stunden geladen werden. Im Lieferumfang sind fünf verschiedene Düsen enthalten, welche es ermöglichen 99 Prozent aller Speisereste in den Zahnzwischenräumen zu entfernen.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Druckregulierung: ⭐⭐⭐

Betrieb: Akku

Wassertank: 300 ml

Modi: 5

Lieferumfang: 1 Munddusche, 5 Düsen, 1 USB-Ladekabel

Frequenz: 1600 Impulse/Minute

Mit der kabelgebundenen Munddusche erhältst du eine Mundduschen-Station, welche umfangreich mit acht verschiedenen Düsen und zehn Druckstufen ausgestattet ist. Der Wassertank fasst bis zu 600 Milliliter, sodass du genügend Wasser für 90 Sekunden durchgängigen Wasserfluss hast. Mit dem Drehregler kannst du den Druck einstellen und dabei zwischen zehn Stufen wählen. Die Stufen eins bis vier eignen sich für Kinder, fünf bis sechs eignet sich für die meisten Erwachsenen und sieben bis zehn wird häufig von erfahrenen Benutzern verwendet.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Druckregulierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Kabelgebunden

Wassertank: 600 ml

Modi: 10

Lieferumfang: Munddusche, 3 klassische Düsenspitzen, 5 Spezialdüsen, Benutzerhandbuch

Frequenz: 1700 Impulse/Minute

Diese Munddusche entfernt hartnäckige Speisereste und regt dank des sanften Massagedrucks die Durchblutung des Zahnfleisches an. Mit der fünf-stufigen Wasserstrahl-Intensität wird dafür gesorgt, dass die Zahnzwischenräume so gereinigt werden, dass es für dich am angenehmsten ist. Die schmale Ultraschalldüse erzeugt feinste Luftbläschen, welche auf die Zahnoberfläche prallen und Vibrationen erzeugen, welche die Reinigungswirkung verstärken.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Druckregulierung: ⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Kabellos

Wassertank: 200 ml

Modi: 5

Lieferumfang: 1 Munddusche, 1 Netzteil, 2 Düsen

Frequenz: Keine Angabe

Diese Munddusche ist mit der neuesten Ultraschalltechnologie ausgestattet und reinigt deine Zähne dank der 360-Grad-Düse innerhalb von 60 Sekunden. Du kannst die Munddusche also in jeder Stellung verwenden, während deine Zähne rundum mit einem viergeteilten Strahl gesäubert werden. Zur Aufladung lässt sich das Gerät per USB-C anschließen und unkompliziert aufladen und kann mit nur einer Aufladung bis zu 14 Tage genutzt werden. Bei der Reinigung kannst du zwischen zwei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen wählen.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Druckregulierung: ⭐⭐⭐

Betrieb: Kabellos

Wassertank: 250 ml

Modi: 2

Lieferumfang: 1 kabelloser Philips Sonicare Power Flosser 3000, 2 Düsen, 1 Reisetasche, 1 USB-C-Kabel, 1 USB-Wandadapter

Frequenz: Keine Angabe

Diese Munddusche im Set ist mit vier Modi und zehn einstellbaren Druckstärken ausgestattet. Zudem sind im Lieferumfang, zusätzlich zur Munddusche, eine elektrische Zahnbürste, sechs Bürstenköpfe, ein Zungenreiniger und zwei unterschiedliche Düsen enthalten. Der wasserdichte Handgriff der Munddusche besitzt eine ergonomische Form und liegt angenehm in der Hand. Dank des integrierten Akkus kannst du die elektrische Zahnbürste mobil nutzen, während die Munddusche kabelgebunden ist.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Druckregulierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Kabelgebunden

Wassertank: 600 ml

Modi: 4

Lieferumfang: 1 Munddusche, 1 elektrische Zahnbürste, 6 Bürstenköpfe, 2 Düsen, 1 Zungenschaber, 1 Ladeadapter

Frequenz: Keine Angabe

Welche Munddusche-Typen gibt es?

Im Handel sind Mundduschen erhältlich, welche als stationäres Gerät oder als mobiles, kabelloses Gerät erhältlich sind. Kabellose Mundduschen sind mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, welcher das Gerät mit nur einer Ladung bis zu 20 Tage mit Strom versorgt. Der Akku kann meist über ein USB-Kabel geladen werden, welches sich an herkömmlichen Ladeadaptern anschließen lässt. Stationäre Mundduschen verfügen über einen größeren Wassertank, sodass dieser nicht während der Anwendung neu befüllt werden muss.

Wofür wird eine Munddusche verwendet?

Bei einer Munddusche handelt es sich um ein Gerät zur Zahnreinigung, -pflege und -prophylaxe. Mundduschen eignen sich außerdem hervorragend, um Zahnspangen, Implantate, Brücken oder Gebisse zu reinigen. Der Vorteil einer Munddusche im Vergleich zur Zahnseide liegt vor allem darin, dass du dein Zahnfleisch mit einer Munddusche nicht so schnell verletzt, wie es zum Beispiel mit Zahnseide häufig passiert.

Wie oft sollte eine Munddusche verwendet werden?

Eine Munddusche sollte mindestens einmal täglich, besser zweimal am Tag, verwendet werden. Am besten sollte sie nach dem Zähneputzen vor allem Abends zum Einsatz kommen, um Plaque und Speisereste gründlich zu entfernen. Auch das Gerät sollte dabei mindestens einmal täglich gereinigt werden. Insbesondere Düsen und Jetkopf sollten regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden.

Mit einer Munddusche kannst du für eine verbesserte Pflege und ein zusätzliches Frischegefühl im Mund sorgen. Zahnbeläge werden entfernt und Plaque wird vermieden. Außerdem wird bei der Anwendung das Zahnfleisch angenehm massiert, was Parodontose vorbeugt. Für ein besonders hohes Frischegefühl kannst du mit der Munddusche statt reinem Wasser auch Mundwasser verwenden.