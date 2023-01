Anzeige Slow-Juicer Kaufberatung Die schonendsten Slow-Juicer für gesunde Säfte

Frisch gepresste Säfte sind die ideale Ergänzung für eine gesunde Ernährung. Dabei ermöglichen es dir Slow-Juicer deine eigenen Säfte herzustellen, während dabei möglichst viele der gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe enthalten bleiben. Denn viele wertvolle Vitamine und Antioxidantien sind empfindlich und können beim Kontakt mit Sauerstoff oder UV-Strahlung oxidieren und so ihre Wirksamkeit verlieren. Zudem vermeidest du bei frisch gepressten Säften, dass du ungesunde Zusatzstoffe wie Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen oder Verdickungsmittel zu dir nimmst. Säfte aus dem Supermarkt enthalten zudem häufig eine Menge Zucker, während gleichzeitig Vitamine und Spurenelemente durch die lange Lagerung verloren gegangen sind.

Wie funktioniert ein Slow-Juicer?

Ein Slow-Juicer arbeitet mit langsamen Umdrehungen, durch welche eine hohe Presskraft entsteht. Das Obst und Gemüse wird also nicht wie beim normalen Entsafter zerschnitten, sondern zerdrückt und anschließend gegen ein Sieb gepresst. Dabei ist die Wärmeentwicklung geringer als bei normalen Entsaftern und auch der Kontakt mit Sauerstoff wird vermieden. Gleichzeitig ist durch den Pressvorgang mit hohem Druck der Saftertrag sehr hoch: bis zu 95 Prozent des enthaltenen Saftes werden aus den frischen Lebensmitteln herausgepresst. Einige Slow-Juicer sind mit verschiedenen Sieben ausgestattet, sodass sich neben Säften auch andere Lebensmittel herstellen lassen. Mit einem groben Siebeinsatz zum Beispiel können Smoothies, Marmelade oder sogar Mandelmilch oder Nussbutter hergestellt werden.

Was ist Trester?

Beim Pressen von Säften bleiben die festen Bestandteile von Früchten und Gemüse übrig, die in einem extra Auffangbehälter gesammelt werden. Dieser Rest wird Trester genannt und ist ebenfalls sehr nährstoffreich und enthält außerdem einen großen Anteil an Ballaststoffen. Damit du diese gesunde Masse nicht wegschmeißen musst, kannst du den Trester zum Beispiel beim Backen verarbeiten und zu Kuchenteig hinzugeben. Aber auch Suppen oder Saucen können je nach Inhalt damit angedickt werden. Einige Salate lassen sich hervorragend mit Fruchtfleisch aufpeppen und erhalten so einen zusätzlichen Geschmackskick.

Wie lange sind selbst gepresste Säfte haltbar?

Um möglichst viele der enthaltenen Vitamine und Nährstoffe aufzunehmen, sollte der frisch gepresste Saft am besten sofort getrunken werden. Je länger der Saft stehen bleibt, desto mehr Nährstoffe gehen aufgrund des Oxidationsvorganges verloren. Falls du Saft übrig hast oder den Saft aus einem anderen Grund nicht sofort trinken kannst, solltest du ihn deshalb am besten sofort luftgeschützt in den Kühlschrank stellen. So bleibt der Saft auch über mehrere Stunden haltbar. Bei Zimmertemperatur und ohne Abdeckung hält sich der Saft ungefähr 90 Minuten.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Slow Juicer unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Leistung, Kapazität und Stufen abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Leistung

Ein Slow-Juicer mit einer hohen Wattzahl und damit einer hohen Leistung kann größere Stücke von Obst oder Gemüse verarbeiten, was dir die Zubereitung von frischem Saft erleichtern kann. So musst du die Lebensmittel im Voraus nicht so stark verkleinern und sparst dir Zeit und Arbeit.

Kapazität

Die Kapazität eines Slow-Juicers bestimmt die Menge an Saft, die du mit einem Mal produzieren kannst, ohne Trester- oder Auffangbehälter zu wechseln oder zu leeren. Diese kann bei verschiedenen Modellen stark variieren. Eine größere Kapazität wird dir die Zubereitung von größeren Saftmengen deutlich erleichtern, da du nicht immer wieder die Arbeit unterbrechen musst. Möchtest du regelmäßig nur geringe Mengen an Saft mit einem Slow-Juicer produzieren, spielt die Kapazität der einzelnen Modelle für dich eher eine untergeordnete Rolle.

Stufen

Verschiedene Leistungsstufen ermöglichen dir eine größere Variationsmöglichkeit bei der Saftzubereitung. Zusätzlich kann ein Rückwärtsschalter die Reinigung des Slow-Juicers stark erleichtern, denn bei der Rückwärtsdrehung werden die festen Bestandteile aus der Drehschnecke geschoben. Aber auch falls sich ein Gemüse- oder Obststück verkantet und den Slow-Juicer blockieren sollte, kannst du so die Blockade ganz einfach auflösen. Für weiches Obst und Gemüse reicht im Normalfall eine niedrige Verarbeitungsstufe, während für Hartes, wie Möhren oder Sellerie, eine höhere Leistungsstufe von Vorteil ist.

Diese Slow-Juicer haben wir für dich verglichen

Dieser Slow-Juicer ist mit einer hochwertigen Keramikschnecke ausgestattet, welche eine schonende Zerkleinerung und Pressung von Obst, Gemüse oder Nüssen ermöglicht. Die Einzelteile lassen sich schnell und unkompliziert reinigen und können teilweise sogar in die Spülmaschine gegeben werden. Mit 60 Umdrehungen pro Minute lassen sich Sellerie, Kohl, Äpfel, Kräuter und viele weitere gesunde Lebensmittel entsaften und den Saft in einem Zusatzbehälter auffangen. Dabei arbeitet das Gerät geräuscharm und effizient. Der Slow-Juicer verfügt über zwei Stufen und kann sowohl vorwärts als auch rückwärts drehen.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stufen: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 6,18 kg

Größe: ‎18 x 34 x 41 cm

Marke: Nutrilovers

Material: Keramik, Kunststoff

Watt: 200

Lautstärke: 55 dB

Farbe: Schwarz, Silber, Gold

Der leistungsstarke Entsafter mit großer Einfüllöffnung ermöglicht ein schnelles und schonendes Entsaften von Obst, Gemüse und Nüssen. Durch die im Inneren verbaute Schnecke werden die zerkleinerten Stücke langsam und ohne langen Sauerstoffkontakt gepresst, sodass die wertvollen Inhaltsstoffe nicht der vorzeitigen Oxidation ausgesetzt sind. Dabei bleiben wichtige und sauerstoffempfindliche Nährstoffe wie Vitamin C, B und K sowie weitere Antioxidantien wie die gesundheitsfördernden Polyphenole enthalten.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐

Stufen: ⭐⭐⭐

Gewicht: 5 kg

Größe: ‎36,2 x 13,6 x 36,1 cm

Marke: Philips Lighting

Material: Kunststoff, Metall

Watt: 150

Lautstärke: Keine Angabe

Farbe: Schwarz

Mit diesem Slow-Juicer lassen sich Obst und Gemüse wie zum Beispiel Orangen, Äpfel, Sellerie oder Karotten zerkleinern und auspressen. Durch den schmalen Einfüllschaft wird das Verletzungsrisiko verringert, sodass auch Kinder den Entsafter unter Aufsicht nutzen können. Das frische Entsaften von Früchten oder Gemüse ermöglicht die Zubereitung von vitaminreichen und mit vielen Antioxidantien versehenen Säften und Smoothies.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stufen: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,06 kg

Größe: 41,7 x 15,7 x 30,8 cm

Marke: Fezen

Material: PMMA, ABS

Watt: 150

Lautstärke: 60 dB

Farbe: Blau, Orange

Dieser Slow-Juicer im schicken Retro-Design besitzt eine Leistung von 150 Watt und kann bis zu 95 Prozent des enthaltenen Saftes aus Obst und Gemüse auspressen. Mit bis zu 80 Umdrehungen pro Minute und zwei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen werden Früchte wie Birnen, Äpfel und Orangen oder Gemüse wie Sellerie, Kohl oder Karotten zerkleinert und schonend entsaftet. Zur einfachen und schnellen Reinigung können die meisten entnehmbaren Teile in die Spülmaschine gegeben werden.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐

Stufen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,77 kg

Größe: Keine Angabe

Marke: Hazel Quinn

Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Metall

Watt: 150

Lautstärke: 65 dB

Farbe: Minzgrün

Mit diesem Slow-Juicer kannst du dir deinen täglichen gesunden Saft ganz frisch selbst zubereiten. Durch das langsame und schonende Entsaften bleiben fast alle wichtigen und gesunden Nährstoff enthalten, ohne bereits während dem Verarbeitungsprozess zu oxidieren. Dank des großen Zufuhrrohrs von 80 Millimetern musst du das Obst und Gemüse nur in grobe Stücke schneiden und kannst dir je nach Form das vorherige Zerkleinern sogar ganz sparen. Dank des niedrigen Betriebsgeräusches kannst du dich bereits früh morgens, wenn alle anderen im Haus noch schlafen, mit einem vitaminreichen Saft versorgen.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐

Stufen: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,38 kg

Größe: 15 x 17 x 31 cm

Marke: Keenray

Material: Kunststoff, Metall

Watt: 200

Lautstärke: 60 dB

Farbe: Schwarz

Worauf sollte ich beim Kauf eines Slow-Juicer besonders achten?

Beim Kauf eines Slow-Juicers sollten mehrere Komponenten beachtet werden. Zum einen sollte der Slow-Juicer mit genügend Watt ausgestattet sein, um effizient zu entsaften. Gleichzeitig sollte das Betriebsgeräusch möglichst gering sein und die Entsaftung möglichst langsam vonstattengehen. Das bedeutet, dass die Umdrehungszahl pro Minute möglichst niedrig sein sollte, da so der Saft besonders schonend produziert werden kann.

Was darf alles in einen Slow-Juicer?

In einem Slow-Juicer lassen sich Äpfel, Birnen, Ananas, Trauben, Granatäpfel, Orangen und Melonen sowie Gemüse wie Karotten, Gurken, Tomaten oder Stangensellerie zerkleinern und entsaften. In einigen Slow-Juicern lassen sich auch Nüsse zerkleinern und beispielsweise Mandelmilch produzieren. Obst oder Gemüse, welches einen hohen Anteil von Stärke besitzt, sollten nicht in den Slow-Juicer gegeben werden. Dazu zählen zum Beispiel Bananen, Mangos oder Zuckerrohr.

Was ist ein Slow-Juicer?

Ein Slow-Juicer ist eine Form eines Entsafters, welcher Obst und Gemüse langsam und schonend zerkleinert. Dabei werden die einzelnen Zellen von Früchten oder Gemüse geöffnet und der Saft extrahiert, während der Kontakt mit Sauerstoff gering gehalten wird. So bleiben Antioxidantien wie Phenylalaninen und Vitamine vor der vorzeitigen Oxidation geschützt.

Ein Slow-Juicer eignet sich besonders für aktive Menschen, die sich gesund und fit halten möchten. Du kannst mit einem Slow-Juicer aus Obst und Gemüse frische und nährstoffhaltige Säfte zubereiten und so für die tägliche Aufnahme von Vitaminen und Antioxidantien sorgen. Mithilfe unseres Ratgebers findest du das passende Modell für deinen Bedarf.