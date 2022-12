Anzeige Thermobecher Kaufberatung Diese praktischen Thermobecher halten deine Getränke lange warm oder kalt

Kaffee oder Tee schmeckt heiß einfach am besten. In einem geeigneten Thermobecher kannst du das Heißgetränk deiner Wahl auch für unterwegs mitnehmen und im Auto, der Straßenbahn oder zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, ins Fitnessstudio oder zur Universität genießen. Thermobecher halten aber nicht nur warm. Auch kühle Getränke haben nach mehreren Stunden immer noch eine erfrischende Temperatur, was besonders in den warmen Monaten im Jahr genial ist. Ob du dein Getränk zu Hause in den Thermobecher füllst oder für unterwegs, ist ganz egal: Du kannst überall von den positiven Eigenschaften eines solchen wiederverwendbaren und umweltfreundlichen Bechers profitieren.

Was ist ein Thermobecher und wie isoliert er?

Ein Thermobecher ist ein umweltfreundlicher Becher für Kalt- und Heißgetränke, der sich ideal für unterwegs anbietet. Umweltfreundlich deshalb, weil er im Vergleich zu Einweg-Bechern aus Kunststoff oder Pappe beliebig oft wiederverwendet werden kann. Das Behältnis weist durch seine spezielle Bauart isolierende Eigenschaften auf und kann dadurch heiße wie gekühlte Getränke über viele Stunden hinweg warm halten bzw. kühlen. Der praktische Becher für zu Hause oder unterwegs besteht aus zwei ineinandergefügten Gefäßen und einem luftdichten Verschluss. Lediglich am Verschluss sind die Außenhülle und das innere Gefäß miteinander verbunden. Das Vakuum zwischen den beiden sorgt für die Isolierung (Vakkuumwäremdämmung). Jeder Thermobecher ist mit einem Deckel ausgestattet, der über eine Trinkvorrichtung verfügt, sodass auch unterwegs im Auto oder beim Spaziergehen das Trinken bequem gelingt, ohne dass hierfür der Deckel abgenommen werden muss.

Welche Aspekte sollten beim Kauf eines Thermobechers berücksichtigt werden?

Obwohl alle Thermobecher prinzipiell ähnlich aufgebaut sind, unterscheiden sich die Modelle teils doch erheblich voneinander. Angeboten werden sie in vielen verschiedenen Formen, Designs und Farben – diesbezüglich entscheidet der persönliche Geschmack.

Weitere relevante Aspekte betreffen Fassungsvermögen, Trinköffnung, Deckel und Material. Die meisten Thermobecher bestehen aus Edelstahl und Kunststoff. Bei Modellen aus Kunststoff solltest du im Blick behalten, dass er BPA-frei ist. Isolierbecher fassen je nach Modell zwischen 300 und 500 Milliliter.

Damit dir die Entscheidung leichter fällt, haben wir die folgenden Produkte danach bewertet, wie gut sie in den Kriterien Isolierung und Komfort abschneiden und wie auslaufsicher sie sind. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Isolierung

Die Isolierungszeiten variieren zwischen vier und 15 Stunden. Nutzt du den Becher vorwiegend für kurze Einsätze, um morgens etwa deinen Kaffee im Auto auf dem Weg zur Arbeit zu trinken, dann reicht ein Modell, das bis zu vier Stunden warmhält, vermutlich aus. Hast du vor, den Thermobecher auf Tagesausflüge mitzunehmen, dann wäre es wünschenswert, dass er deine Getränke über einen längeren Zeitraum warmhalten bzw. kühlen kann.

Komfort

In puncto Komfort sind der Verschluss sowie die Trinköffnung von Bedeutung. Besonders benutzerfreundlich erweisen sich Thermobecher für unterwegs, die sich mit einer Hand öffnen und schließen lassen und damit einhändig bedient werden können. Isolierbecher mit einer 360-Grad-Öffnung erhöhen ebenso den Komfort bei der Nutzung. Auch die Art der Reinigung ist relevant. Einige Thermobecher und/oder Deckel können bequem in der Spülmaschine gereinigt werden. Thermobecher mit einer Manschette aus Silikon oder einem rutschfesten Boden liegen optimal in der Hand und haben einen festen Stand. Die benutzerfreundlichsten Isolierbecher haben von uns die meisten Sterne erhalten.

Auslaufsicher

Wie auslaufsicher ein Thermobecher ist, hängt von seiner Bauart ab. Ein Großteil der isolierenden Becher ist mit einer Dichtung aus Silikon ausgestattet, die für Auslaufsicherheit sorgt. Dieser Aspekt ist dann besonders wichtig für dich, wenn du den Becher in der Tasche oder im Rucksack transportieren möchtest. Suchst du einen Thermobecher für die Trinkhalterung im Auto oder zum Campen, ist dieser Aspekt nicht ganz so essenziell.

Diese Thermobecher haben wir miteinander verglichen

Der Becher für unterwegs besteht aus 100 % BPA-freiem Material und hat ein Fassungsvermögen von 450 Millilitern. Der Thermobecher mit komfortabler 360-Grad-Trinköffnung und Klick-Deckel ermöglicht eine Bedienung mit nur einer Hand. In ihm bleiben Getränke bis zu fünf Stunden heiß bzw. bis zu neun Stunden kalt. Dank seiner breiten Deckelöffnung kann er einfach befüllt werden. Zum Reinigen kannst du den Trinkdeckel in seine Einzelteile zerlegen. Der schlanke Thermobecher ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 282 g

Größe: 21 x 7 cm

Marke: 720°DGREE

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 450 ml

Der Thermobecher der Marke Emsa überzeugt durch seinen doppelwandigen Isolierkolben (Edelstahl), der die Getränke lange heiß (sechs Stunden) und kalt (zwölf Stunden) hält. Ausgestattet ist er mit einem rutschfesten Boden und einer Manschette aus Silikon, die für einen bequemen und sicheren Halt sorgt. Weitere Pluspunkte sind die 360-Grad-Öffnung und der Quick-Press-Verschluss. Alle Teile sind spülmaschinenfest. Den Thermobecher mit 500 Millilitern Volumen gibt es in verschiedenen Farben und Größen.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 378 g

Größe: 8 x 24 cm

Marke: Emsa

Material: Edelstahl, Silikon

Fassungsvermögen: 500 ml

In diesen auslaufsicheren Thermobecher passen 400 Milliliter Flüssigkeit. Kaffee und Tee bleiben dank der doppelwandigen Edelstahlwand bis zu vier Stunden warm, kühle Getränke bis zu acht Stunden kalt. Per Knopfdruck kann der Deckel geöffnet werden und ist daher auch ein idealer Begleiter beim Autofahren.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Größe: 6 x 20 cm

Marke: Praknu

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 400 ml

Durch seine Maße von 7 x 20 Zentimeter passt der Thermobecher in jeden Becherhalter im Auto. Ausgestattet mit der Autoseal-Technologie ist der Thermobecher zu 100 Prozent auslaufsicher. Möchtest du trinken, drückst du die Taste. Diese Taste verhindert ein versehentliches Öffnen und Auslaufen deines Getränks unterwegs. Der Deckel kann zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Erhältlich ist der Becher in einer Vielzahl an Farben.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 322 g

Größe: 7 x 20 cm

Marke: Contigo

Material: Edelstahl, Kunststoff

Fassungsvermögen: 470 ml

Thermobecher aus Edelstahl in schlichtem und elegantem Design, mit einem Fassungsvermögen von 450 Millilitern, der kalte und warme Getränke für bis zu sechs Stunden auf Temperatur hält. Am Boden ist er mit einem rutschfesten Material versehen. Geöffnet und verschlossen wird er mithilfe eines Deckels, der sich um 180 Grad aufklappen lässt. Becher und Deckel können einfach per Hand gereinigt werden.

Isolierung: ⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 300 g

Größe: 7 x 18 cm

Marke: minghaoyuan

Material: Edelstahl, Silikon

Fassungsvermögen: 450 ml

Thermotasse mit Henkel und Deckel, der über eine verschließbare Öffnung zum Trinken verfügt. In dem Gefäß bleiben Getränke bis zu fünf Stunden heiß und bis zu 15 Stunden kalt. Für einen sicheren Stand zu Hause, im Büro oder beim Campen sorgt die rutschfeste Unterseite. Der Thermobecher hat ein Volumen von 410 Millilitern und kann zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Dieser Becher kann in verschiedenen Farben bestellt werden.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Auslaufsicher: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 280 g

Größe: 9 x 13 cm

Marke: Contigo

Material: Edelstahl, Kunststoff

Fassungsvermögen: 410 ml

Für wen eignet sich ein Thermobecher?

Es gibt viele (Alltags-)Situationen, in welchen der Thermobecher gute Dienste erweist und daher auch für einen breiten Personenkreis und für unterschiedliche Zwecke die optimale Wahl ist, um Getränke lange zu kühlen oder warmzuhalten. Ob im Büro, während eines Seminars, im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, während eines Tagesausfluges oder beim Campen, spielt keine Rolle. Ein Thermobecher ermöglicht dir einen stets wohltemperierten Schluck deines Lieblingsgetränks, ganz egal wo du bist.

Kann ich meinen Thermobecher im Café oder einer Bäckerei befüllen lassen?

Hierzu gibt es keine gesetzliche Regelung. Ob der mitgebrachte Thermobecher befüllt wird, hängt vom jeweiligen Café oder der Bäckerei ab. In jedem Fall muss gewährleistet sein, dass Geräte wie die Kaffeemaschine dadurch nicht verunreinigt werden. Hierzu hat der Lebensmittelverband Deutschland ein Merkblatt erstellt, in dem alles Wichtige zum Umgang mit mitgebrachten Bechern festgehalten ist, dazu zählen folgende Voraussetzungen:

Das Gefäß muss sauber sein.

Der Deckel muss selbst abgenommen werden.

Der mitgebrachte Becher darf aus hygienischen Gründen nicht mit Kaffeeauslauf oder Ähnlichem hinter der Theke in Kontakt kommen.

Thermobecher werden mittlerweile in vielen Cafés und Bäckereien nicht nur gerne entgegengenommen, du erhältst vielerorts sogar einen Rabatt auf das Getränk, wenn du deinen eigenen Becher mitbringst – gut für dich und die Umwelt.

Worin unterscheiden sich Thermoskanne und Thermobecher?

In der Funktionsweise gibt es keinen Unterschied, beide Behältnisse haben isolierende Eigenschaften. Thermobecher weisen in der Regel jedoch ein geringeres Fassungsvermögen als Thermoskannen auf und haben einen entscheidenden Vorteil zu bieten: Sie verfügen über eine integrierte Trinkvorrichtung am Deckel, die dir erlaubt, dein Getränk zu Hause oder unterwegs direkt aus dem Becher zu genießen und sind daher für den mobilen Einsatz ideal.

Sie sind handlich, praktisch, preisgünstig und vielseitig nutzbar: Thermobecher. Die Becher mit isolierender Funktion können Getränke viele Stunden kühlen und warmhalten. Sie überzeugen mit vielen komfortablen Features wie rutschfestem Boden, 360-Grad-Trinköffnung, Spülmaschinenfestigkeit und vielem mehr. Isolierbecher erfreuen sich im Alltag ebenso großer Beliebtheit wie in der Freizeit, sind täglich im Einsatz und in etlichen Varianten erhältlich. Welcher Thermobecher dein perfekter Begleiter ist, verraten wir dir in diesem Artikel.