Saunahandtuch Kaufberatung Diese Saunahandtücher sind kuschlig, weich und saugstark

Für einen entspannten Gang in die Sauna sind Saunahandtücher ohne Frage die besten Begleiter. Aber nicht nur zu diesem Zweck können die großen und angenehm weichen Handtücher zum Einsatz kommen. Du kannst sie auch im Schwimmbad oder zu Hause als Badetuch nutzen und dich ganz wunderbar damit abtrocknen oder dich darin einkuscheln. Was ein Saunahandtuch von gewöhnlichen Badetüchern unterscheidet, welche Aspekte es beim Kauf zu beachten gibt und welches Saunahandtuch die ideale Wahl für dich und deinen Verwendungszweck ist, erfährst du in diesem Ratgeber.

Was ist ein Saunahandtuch?

Alle Sauna-Fans wissen die Vorteile eines Saunahandtuchs zu schätzen. Das spezielle Handtuch wird in der Sauna vorwiegend als Unterlage zum Liegen oder Sitzen verwendet und unterscheidet sich von einem normalen Badetuch durch seine Maße. Es ist schmal geschnitten und länger. Die Handtücher sind daher die ideale Unterlage für die Sauna und können aufgrund ihrer Länge auch gut um den Körper gewickelt und zum Abtrocknen genutzt werden. Saunahandtücher sind dick und besonders saugstark und daher auch etwas schwerer im Vergleich zu normalen Handtüchern.

Was sollte ich beim Kauf eines Saunahandtuchs beachten?

Damit du für deinen erholsamen Besuch in der Wellness-Oase bestens gerüstet bist, darf das passende Saunahandtuch nicht fehlen. Die Auswahl an kuscheligen Handtüchern im Hinblick auf Design und Farbe ist riesengroß. Welches Modell dir hier am meisten zusagt, ist Geschmackssache. Von schlichten, einfarbigen Saunahandtüchern in gedeckten oder leuchtenden Farben bis zu bunten Varianten mit Stickereien, Mustern und Bordüren ist alles zu finden.

Suchst du nach einem Geschenk für einen leidenschaftlichen Sauna-Fan, bieten sich Saunahandtücher an, die personalisierbar sind und einen großen Vorteil zu bieten haben: Verwechslungsgefahr im Saunabereich ausgeschlossen!

Die Handtuchgröße ist ein entscheidender Punkt bei der Kaufentscheidung und hängt von deiner Körpergröße ab. Dein Saunatuch sollte mindestens so lang sein, wie du groß bist, damit du darauf gut Platz hast. Einige Hersteller bieten auch Handtücher in verschiedenen Maßen an.

Hinsichtlich des Materials könntest du auf eine Öko-Tex-Standard-100-Zertifizierung achten, die angibt, dass die verwendeten Materialien auf Schadstoffe geprüft wurden. Saunahandtücher bestehen vorwiegend aus Baumwolle, da das Material eine enorme Saugfähigkeit aufweist, weich, strapazierfähig und langlebig ist.

Sollte dein Saunahandtuch für den Trockner geeignet sein und sich bei höheren Temperaturen (über 40 Grad) waschen lassen, wäre auch das ein Punkt, den du im Blick behalten solltest.

In übersichtlichen Tabellen haben wir die aussagekräftigsten Daten und Fakten zu den einzelnen Wellness-Tüchern festgehalten und ihre jeweiligen Vorzüge für dich herausgearbeitet.

Diese Saunahandtücher haben wir miteinander verglichen

Saunahandtücher im Doppelpack Waschmaschinenfeste Saunahandtücher, die flauschig und strapazierfähig sind.

Einfarbige Saunahandtücher im Doppelpack aus 100 Prozent Baumwolle: Die eingewebten Bordüren verleihen den Handtüchern in der Größe 200 x 80 Zentimetern einen eleganten Touch. Sie sind Öko-Tex-Standard 100 geprüft und können bei 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Erhältlich sind die Handtücher in zahlreichen Farben.

Besonderheiten: Schnelle Trocknungseigenschaft, eingewebte Bordüren

Marke: Komfortec

Material: 100 % Baumwolle

Maße: 200 x 80 cm

Öko-Tex-Standard 100: ✅

Maschinenwaschbar bis: 40 °C

Trocknergeeignet: ✅

Saugstark: ✅

Flauschig: ✅

Lieferumfang: 2 x Saunahandtuch

Saunahandtuch in edlem Design Stilvolles Saunahandtuch mit Logostickerei und feiner Bordüre.

Farbechtes Saunahandtuch, das besonders saugfähig und nach Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert ist. Es ist aus 100 Prozent ägyptischer Baumwolle gefertigt, besitzt einen Aufhänger und ist in verschiedenen, eleganten Farbtönen erhältlich. Das pflegeleichte Handtuch kann bei 60 Grad in der Waschmaschine gereinigt werden.

Besonderheiten: Ägyptische Baumwolle, ausbleichsicher

Marke: herzbach home

Material: 100 % Baumwolle

Maße: 200 x 80 cm

Öko-Tex-Standard 100: ✅

Maschinenwaschbar bis: 60 °C

Trocknergeeignet: ✅

Saugstark: ✅

Flauschig: ✅

Lieferumfang: 1 x Saunahandtuch

Das saugstarke Saunahandtuch Langlebiges Saunahandtuch mit Kennzeichnung nach Öko-Tex-Standard 100.

Hautverträglich, saugstark und in vielen Größen und Designs erhältlich ist dieses Saunahandtuch der Firma aqua-textil. Ob für die Sauna, das Schwimmbad, zur Wellness oder für den Strand: Mit diesem weichen Handtuch bist du bestens aufgestellt.

Besonderheiten: Eingewebter Schriftzug „SAUNA“

Marke: aqua-textil

Material: 100 % Baumwolle-Frottee

Maße: 200 x 80 cm

Öko-Tex-Standard 100: ✅

Maschinenwaschbar bis: 60 °C

Trocknergeeignet: ❌

Saugstark: ✅

Flauschig: ✅

Lieferumfang: 1 x Saunahandtuch

Das kuschelige Saunahandtuch Qualitativ hochwertiges Saunahandtuch aus 100 Prozent Baumwolle.

Kuschelig, weich und komfortabel: Das Saunatuch mit den Maßen 200 x 80 Zentimeter lässt sich bei 60 Grad in der Waschmaschine reinigen und kann in den Trockner gegeben werden. In Deutschland gefertigt besticht es durch höchste Qualität und ist nach Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert.

Besonderheiten: Praktische Aufhänger an beiden Seiten, Bestickung

Marke: Dyckhoff

Material: 100 % Baumwolle

Maße: 200 x 80 cm

Öko-Tex-Standard 100: ✅

Maschinenwaschbar bis: 60 °C

Trocknergeeignet: ✅

Saugstark: ✅

Flauschig: ✅

Lieferumfang: 1 x Saunahandtuch

Das einfarbige Saunahandtuch Saunahandtuch mit Bestickung, das bei 60 Grad in der Waschmaschine gereinigt werden kann.

Das Saunahandtuch ist flauschig und besteht aus 100 Prozent Baumwolle. Ausgestattet mit einem Aufhänger kannst du es im Saunabereich, Schwimmbad und Spa einfach aufhängen. Das einfarbige Handtuch kann in mehreren Farben bestellt werden: Zwei Bordüren und die aufgestickte Aufschrift „SAUNA“ zieren das große Wohlfühl-Handtuch.

Besonderheiten: Aufhänger, Bestickung, Bordüren

Marke: Betz

Material: 100 % Baumwolle

Maße: 200 x 80 cm

Öko-Tex-Standard 100: ❌

Maschinenwaschbar bis: 60 °C

Trocknergeeignet: ✅

Saugstark: ✅

Flauschig: ✅

Lieferumfang: 1 x Saunahandtuch

Das extragroße Saunahandtuch Langlebiges und saugstarkes Saunahandtuch in vielen verschiedenen Farben.

Das Saunahandtuch wurde mit einer Sicherheitsnaht versehen, welche ein Ausfransen verhindert. Zum Personalisieren stehen dir vier verschiedene Schrift- und 16 Garnarten zur Verfügung. Ob für dich selbst oder zum Verschenken: Das Saunahandtuch in den Maßen 210 x 100 Zentimeter ist ein idealer Begleiter in der Sauna oder im Schwimmbad – Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Besonderheiten: Personalisierbares Saunahandtuch, extragroß

Marke: cozy racoon

Material: 100 % Baumwolle

Maße: 210 x 100 cm

Öko-Tex-Standard 100: ❌

Maschinenwaschbar bis: 40 °C

Trocknergeeignet: Keine Angabe

Saugstark: ✅

Flauschig: ✅

Lieferumfang: 1 x personalisiertes Saunahandtuch

Wie groß ist ein Saunahandtuch in der Regel?

Die meisten Saunahandtücher haben die Standardmaße von 200 x 80 Zentimetern. Es sind jedoch auch Saunahandtücher in kleineren und größeren Maßen erhältlich. Wer nach einem kuscheligen Saunahandtuch im XXL-Format Ausschau hält, wird auch hier fündig. Einige Handtücher gibt es bis zu einer Länge von 220 Zentimetern und einer Breite von bis zu 100 Zentimetern.

Wofür kann ich ein Saunahandtuch verwenden?

Ein Saunahandtuch kann immer dann zum Einsatz kommen, wenn du es möchtest. Ob du es für den Aufenthalt in einer Infrarotkabine nutzt, während eines Wellness-Tags in der Sauna, am See oder im Schwimmbad, ob du es zu Massage-Anwendungen mitnimmst oder es einfach zu Hause im Badezimmer zum Abtrocknen nutzt, bleibt ganz dir überlassen. Es ist in jedem Fall weich, kuschlig und saugstark und wird dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst.

Was sagt die Zertifizierung nach Öko-Tex-Standard 100 bei einem Saunahandtuch aus?

Ist ein Saunahandtuch mit einem Öko-Tex-Standard-100-Siegel zertifiziert, bedeutet das: Alle Bestandteile, sowohl Stoff, Bänder, Nähte, Aufdruck und dergleichen sind frei von Schadstoffen. Dieses Zertifikat ist weltweit gültig, wird ständig geprüft und anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auch aktualisiert. Die Zertifizierung darf nur von akkreditierten Herstellern genutzt werden.

Mit dem perfekten Saunahandtuch stehen Wellness und Entspannung nichts mehr im Weg: Die Handtücher bestehen meist aus 100 Prozent Baumwolle, sind kuschelweich und punkten mit starker Saugkraft. Durch ihre großen Maße eignen sie sich zwar ideal für den Gebrauch in der Sauna, können aber auch außerhalb des Saunabereichs als normales Badetuch zum Abtrocknen genutzt werden. Welches Saunahandtuch ideal für deine individuellen Ansprüche ist, wird dir dieser Artikel verraten.