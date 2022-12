Anzeige Badmintonnetz Kaufberatung Mit diesen Badmintonnetzen hat die ganze Familie Spaß

In deiner Freizeit und im Urlaub Spaß, Bewegung und Teamgeist vereinen? Das gelingt beim Badminton spielen. Für das perfekte Match benötigst du natürlich auch die perfekten Voraussetzungen. Zum Badminton spielen gehört neben den passenden Schlägern und Spielbällen auch das geeignete Badmintonnetz. Das Coole daran ist, dass die meisten Badmintonnetze auch für andere beliebte Ballsportarten verwendet werden können. Das sorgt für Abwechslung und dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt – sei es im eigenen Garten, im Park, im Campingurlaub oder am Strand. In folgendem Artikel versorgen wir dich mit interessanten Informationen zum Thema Badmintonnetz und haben einige der beliebtesten Produkte für dich im Überblick.

Welche Arten von Badmintonnetzen gibt es?

Ein mobiles Badmintonnetz ist für alle Fans des Spiels ein Must-have, das in der Freizeit so richtig für Laune sorgt und den Team- und Wettkampfgeist von Klein und Groß weckt. Badmintonnetze sind mit nur wenigen Handgriffe montiert und rasch einsatzbereit. Unter ihnen werden zwei Arten unterschieden:

Badmintonnetze ohne Gestell

Diese Netze kommen ohne separaten Ständer oder Haltestangen aus und werden zwischen zwei Objekte gespannt. Dabei kann es sich um Pfosten oder Bäume handeln. Ihr Vorteil ist, dass sie preiswert und sehr leicht sind. Zudem können die Netze ganz nach Bedarf auf der richtigen Höhe fixiert werden.



Badmintonnetze mit Gestell

Badmintonnetze mit Gestell sind im Set erhältlich, das Netz, Gestell und eventuell Bodenverankerungen enthält. Sie sind in der Höhe verstellbar, bestehen meist aus seitlichen Pfeilern mit Teller- oder Kreuzfuß und sind teilweise mit einer unteren Querstange ausgestattet. Diese Modelle sind häufig auch für andere Ballsportarten wie Tennis oder Volleyball geeignet.



Was sollte beim Kauf eines Badmintonnetzes berücksichtigt werden?

Das richtige Badmintonnetz zu finden ist nicht leicht, denn die Ansprüche können sehr verschieden sein. Daher haben wir ein paar Kriterien für dich zusammengestellt, die dir deine Entscheidung für das optimale Netz erleichtern werden.

Zu den Aspekten, die du berücksichtigen könntest, zählen Material, Einfachheit des Aufbaus bzw. der Befestigung, die Maße des Netzes sowie das Packmaß. Wenn du ein Badmintonnetz zum Mitnehmen in den Urlaub oder für Ausflüge suchst, wird dein Fokus mehr auf dem geringen Eigengewicht liegen, als wenn du es vorwiegend im eigenen Garten nutzt. Möchtest du auch Tennis, Volleyball und andere Ballsportarten spielen, bieten sich Sets an, die dafür ausgelegt sind.

Damit dir die Entscheidung leichter fällt, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in den Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis und Zubehör abschneiden. Insgesamt können hier fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Alle Badmintonnetze, ob mit oder ohne Gestell, sind erschwinglich. Sie sind aus verschiedenen Materialien gefertigt und kommen mit unterschiedlichem Zubehör, was sich auch im Preis niederschlägt. Hierbei ist auch entscheidend, welche Ansprüche du an das Netz und seine Verwendungszwecke hast.

Zubehör

Enthaltenes Zubehör bei Badmintonnetzen kann umfangreich sein. Bei Modellen mit Gestell sind die benötigen Halterungen immer enthalten. Einige Produkte beinhalten Erdhaken, Federbälle, mehrere Netze für verschiedene Ballsportarten und eine passende Transporttasche. Letztere ist besonders praktisch, da alle Einzelteile darin verstaut werden können und das Badmintonnetz samt Zubehör bequem überallhin mitgenommen werden kann.

Diese Badmintonnetze haben wir miteinander verglichen

Badmintonnetz aus hochwertigem und reißfestem Polyethylen, das dank des elastischen Seils in zwei verschiedene Höhen (75 und 155 Zentimeter) eingestellt werden kann. Ob für den Spielspaß im eigenen Garten, während eines Ausflugs oder im Campingurlaub: Mit diesem Badmintonnetz hat die ganze Familie Freude. Mit dabei ist eine praktische Tasche, in der alle Utensilien verstaut werden können.

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Größe: Länge: 420 cm

Marke: COSTWAY

Material: Gestell: lackiertes Metall, Netz: Polyethylen, Tasche: Polyester

Inkl. Stangen: ✅

Inkl. Tragetasche: ✅

Lieferumfang: 1 x Badmintonnetz, 2 x Haltestangen, 1 x Transporttasche

Preis-Leistungs-Tipp VICTOR Easy Badmintonnetz - Höhenverstellbares Outdoor Multifunktionsnetz 3m Jetzt zu Amazon von VICTOR 33,90€ Das flexible Badmintonnetz Das Badmintonnetz überzeugt durch seinen leichten Aufbau und seine Qualität.

Ähnlich wie ein Pop-up-Zelt ist das Badmintonnetz dank des simplen Klick-Systems im Handumdrehen für seinen Einsatz bereit, ob am Strand, auf Asphalt oder im Gras. Die Netzhöhe kannst du individuell zwischen 105 und 155 Zentimetern wählen. Dadurch ist das Netz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Das Netz kommt im Komplett-Set mit Gestell und Tragetasche.

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Größe: Länge: 300 cm

Marke: Victor

Material: Netz: Nylon

Inkl. Stangen: ✅

Inkl. Tragetasche: ✅

Lieferumfang: 1 x Badmintonnetz, 2 x Ständer, 1 x Tragetasche

Das dreifach höhenverstellbare Badmintonnetz der Firma Kesser eignet sich auch zum Spielen von Volleyball, Beachball, Soccer, Federball und Tennis. Durch die Höhenverstellbarkeit ist das Netz für Kinder und Erwachsene geeignet. Im Set enthalten sind eine Transporttasche, zwei Haltestangen, drei Federbälle und vier Erdhaken. Das Badmintonnetz hält einer Belastung von 150 Kilogramm stand und ist robust verarbeitet.

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Größe: 400 x 103 cm

Marke: KESSER

Material: Netz: Nylon, Stützrohre: lackiertes Eisen

Inkl. Stangen: ✅

Inkl. Tragetasche: ✅

Lieferumfang: 1 x Badmintonnetz, 2 x Haltestangen, 1 x Transporttasche, 3 x Federball, 4 x Erdhaken

Mit diesem umfangreichen Set kannst du Volleyball, Badminton und Tennis spielen. Teil des Lieferumfangs ist eine Anleitung, die dir den Aufbau erleichtert. Alle Einzelteile passen in den Koffer, der sich leicht transportieren lässt – ob zum See, zu Freunden oder zum Campingurlaub. Das Set wiegt nur 5,4 Kilogramm.

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 5,4 kg

Größe: Koffer: 85 x 33 x 15 cm, Volleyballnetz: 223 x 310 cm, Badmintonnetz: 155 x 320 cm, Tennisnetz: 102 x 250 cm

Marke: HAMMER

Material: Keine Angabe

Inkl. Stangen: ✅

Inkl. Tragetasche: ✅

Lieferumfang: 1 x Tragekoffer/Pfostenständer, 1 x Aufbauanleitung, 1 x Volleyball-Netz, 1 x Badminton-Netz, 1 x Tennis-Netz, 2 x Teleskop-Netzpfosten, 3 x Bodenanker in U-Form

Unterwegs-Tipp Badminton-Trainingsnetz Jetzt zu Amazon von Huck 19,90€ Das robuste Badmintonnetz Badmintonnetz, das sich einfach anbringen lässt und sofort bespielbar ist.

Das Badmintonnetz kann sowohl im Indoor- als auch Outdoorbereich verwendet werden und hat die Maße 610 x 76 Zentimeter. Gespannt werden kann es draußen an Bäumen, Wäschestangen und Ähnlichem und ist im Nu einsatzbereit für ein Match.

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Gewicht: 0,64 kg

Größe: 610 x 76 cm

Marke: Huck

Material: Netz: Polypropylen

Inkl. Stangen: ❌

Inkl. Tragetasche: ❌

Lieferumfang: 1 x Netz, 1 x Spannleine

Das Badmintonnetz kann in drei verschiedene Höhen verstellt werden (85, 120, 155 Zentimeter) und als Netz für verschiedene Ballsportarten dienen. Dank des stabilen Ständers aus lackiertem Eisen (rostfrei und langlebig) kann es auf weichen und harten Untergründen zum Einsatz kommen. Befestigungsmaterialien sowie eine Tragetasche sind mit dabei.

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,44 kg

Größe: Länge: 500 cm

Marke: FENRIR

Material: Netz: Nylon, Gestell: lackiertes Eisen

Inkl. Stangen: ✅

Inkl. Tragetasche: ✅

Lieferumfang: 1 x Badmintonnetz, 1 x Untergestell, 1 x Tragtasche, 2 x Spannseil,4 x Befestigungsdrähte, 4 x Befestigungsnägel

Welche Höhe sollte ein Badmintonnetz haben?

Die offizielle Höhe des Netzes beträgt 152,4 Zentimeter. Im privaten Bereich kann diese natürlich beliebig angepasst werden. Gerade wenn Kinder und Jugendliche das Badmintonnetz nutzen, empfiehlt es sich, die Größe anzupassen. Badmintonnetze können grundsätzlich in der Höhe verstellt werden. In welchem Umfang hängt von der jeweiligen Ausführung ab.

Aus welchem Material bestehen Badmintonnetze?

Die meisten Badmintonnetze bestehen aus Nylon oder Polypropylen, wobei die Netzoberkante mit Polyester eingefasst ist. Etwas hochwertiger ist ein Maschennetz aus Polypropylen-Fasern, da diese Faser sehr leicht ist und eine hohe Scheuerfestigkeit aufweist. Das Seil in der Einfassung der Oberkante kann aus Stahl, Nylon oder Kevlar bestehen.

Welche Bedingungen sollten für ein gutes Badminton-Spiel herrschen?

Für die optimalen Voraussetzungen für ein Badminton-Match gibt es ein paar Dinge zu beachten:

Das Netz sollte optimal gespannt sein, das heißt, es sollte nicht durchhängen, auch nicht zu sehr spannen und nur wenig Widerstand geben. Als optimal gilt eine Höhe von 152 Zentimeter in der Mitte des Netzes.

Je nach Größe der Spieler musst du vorher die passende Höhe wählen. Für Kinder muss das Netz niedriger hängen als für Erwachsene. Spielt die ganze Familie zusammen, ist es ratsam, sich bezüglich der Höhe auf einen Kompromiss zu einigen.

Achte darauf, das Netz dort zu spannen bzw. aufzubauen, wo ein uneingeschränktes Spiel möglich ist und sich jeder Spieler frei bewegen kann.

Badminton spielen bereitet Kindern ebenso viel Vergnügen wie Erwachsenen. Umso besser, dass die Netze in der Höhe verstellbar sind und daher den verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Sie alle sind rasch aufgebaut und können leicht transportiert werden. Sei es am Strand, auf dem Campingplatz, auf asphaltierten Flächen oder auf Gras – das Spiel macht Laune, hält fit und weckt den Ehrgeiz. Welche Art von Badmintonnetz für dich die optimale Wahl ist, hängt von deinen Ansprüchen und deinem Verwendungszweck ab.