Klettersteigset Kaufberatung Sichere und bequeme Klettersteigsets für unvergleichliche Erlebnisse in der Natur

Klettersteige sind eine tolle Möglichkeit, die Natur zu erkunden und gleichzeitig auch noch etwas für die Gesundheit zu tun. Allerdings solltest du beim Klettern immer die richtige Ausrüstung tragen, damit du dich keiner unnötigen Gefahr aussetzt. Indem du alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Klettersteig triffst und dir die richtige Schutzausrüstung zulegst, hast du optimale Möglichkeiten, ein unvergleichliches Abenteuer beim Klettern auf den vorgefertigten Strecken zu erleben. Worauf du beim Kauf eines Klettersteigsets achten musst und welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Produkten gibt, erfährst du in diesem Vergleich.

Was ist ein Klettersteigset?

Ein klassisches Klettersteigset besteht üblicherweise aus drei Teilen:

Einem leichten und dennoch gut schützenden Helm

Einem Klettergurt, der an der Taille und an der Hüfte befestigt wird

Einer Klettersicherung mit Drückdämpfer und zwei Karabinern, mit denen du dich am Drahtseil des Klettersteigs einhängst

Bei unserem Vergleich sind uns auch Sets mit anderen Komponenten begegnet. So sind in einigen Klettersteigsets zum Beispiel die Kletterhandschuhe, die du sonst zusätzlich kaufen müsstest, ebenfalls enthalten. Der Helm ist nicht bei allen im Handel erhältlichen Sets fester Bestandteil. Dies ist insbesondere für die Kletterer von Vorteil, die bereits einen guten Kletterhelm besitzen und nur noch die Gurte und die Sicherung benötigen.

Worauf muss ich beim Kauf eines Klettersteigsets achten?

Beim Kauf eines Klettersteigsets solltest du unbedingt auf eine gute Verarbeitung und hochwertige Materialien achten. Schließlich hängt im Ernstfall dein Leben von diesem Equipment ab. Selbstverständlich sollte die Kletterausrüstung zu dir und deinen Fähigkeiten passen. Wenn du längere Touren machen möchtest, sind zum Beispiel Gepäckschlaufen am Klettergurt sinnvoll, in die du zusätzliche Dinge einhängen kannst. Für Einsteiger ist es dagegen besonders wichtig, dass kein falsches Anlegen des Klettergurts möglich ist. So bist du auf jeden Fall immer gut gesichert und kannst nicht durch einen unbeabsichtigten Fehler ein unnötiges Risiko eingehen. Wir haben die folgenden drei wichtigen Kriterien mit einer Bewertung zwischen einem und fünf Sternen versehen, sodass du noch schneller erkennen kannst, durch welche Vorteile sich das jeweilige Klettersteigset auszeichnet und wo es eventuell Schwachstellen hat.

Komfortable Handhabung

Diese Bewertungskategorie betrifft sowohl den eigentlichen Klettergurt als auch die Karabiner. Der Gurt sollte sich leicht anlegen und sicher schließen lassen. Auch das Verstellen sollte kein Problem sein, sodass du die Kletterausrüstung an deinen Körper optimal anpassen kannst. Die Handhabung der Karabiner ist ebenfalls wichtig. Sie sollten sich schnell in das Führungsseil einhaken lassen, denn so können die Wechsel zwischen den einzelnen Abschnitten des Klettersteigs sicher erfolgen. Ein für das Klettern geeigneter Karabiner hakt automatisch ein. Um ihn zu öffnen, benötigst du bei vielen Karabinern die Finger. Es gibt aber auch Karabiner, die sich besonders komfortabel mit dem Handballen öffnen lassen.

Geringes Gewicht

Insbesondere wenn der Weg zum Klettersteig länger ist, sollte sich dein Klettersteigset komfortabel transportieren lassen. Sets mit einem geringen Gewicht haben hier einen erheblichen Vorteil. Aber auch beim Klettern selber ist es besser, wenn du durch dein Klettersteigset nicht viel zusätzliches Gewicht mit dir herumtragen musst. Noch wichtiger als beim Gurt ist dies beim Helm. Dieser sollte möglichst leicht sein, um dir optimale Bewegungsfreiheit zu bieten. Die Sicherheit sollte darunter aber natürlich trotzdem nicht leiden.

Gute Falldämpfung

Beim Klettern auf einem Klettersteig ist es wichtig, dass ein möglicher Sturz gut abgefedert wird. Aus diesem Grund solltest du beim Vergleich der verschiedenen Klettersteigset-Modelle besonders auf die Falldämpfung achten. Dieser Faktor beeinflusst die Sicherheit beim Klettern erheblich. Mit einer guten Dämpfung wirst du nicht abrupt durch das Seil gebremst, sondern es gibt ein Stück nach, sodass nicht die komplette Energie auf einmal auf deinen Körper einwirkt. Früher kamen zu diesem Zweck oft Fangstoßdämpfer zum Einsatz. Diese sind mittlerweile jedoch überholt. Heutiger Standard sind moderne Bandfalldämpfer, die bei Überschreiten einer bestimmten Belastung aufreißen und den Sturz so abbremsen. Dies führt bei einem Sturz zu deutlich weniger Verletzungen.

Diese Klettersteigsets haben wir für dich miteinander verglichen

Leichtes Klettersteigset mit Polsterung Klettersteigset mit angenehm sitzendem Gurt – für Personen zwischen 40 und 120 Kilogramm geeignet – leicht zu transportieren dank geringem Gewicht.

Mit diesem Klettersteigset bist du perfekt ausgerüstet. Es erfüllt hohe Ansprüche an Sicherheit und Komfort. Das Set besteht aus einem Helm, einem Klettergurt und einem Klettersteigschutz. Der Helm ist besonders leicht und bietet dir dank der speziellen Polsterung optimalen Schutz und Tragekomfort. Der anatomisch geformte Klettergurt ist einfach anzulegen und sitzt sicher. Das Set ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sich die Anforderungen von Personen zwischen 40 und 120 Kilogramm optimal erfüllen lassen. Der Helm lässt sich durch ein praktisches Drehrad am Hinterkopf gut an einen Kopfumfang zwischen 53 und 61 Zentimeter anpassen. Das Klettersteigset ist nicht nur wichtiges Equipment bei deiner Klettertour, sondern es lässt sich dank des geringen Gewichts auch gut transportieren.

Komfortable Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Geringes Gewicht: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gute Falldämpfung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lieferumfang: Helm, Klettergurt, Klettersteigschutz

Geeignet für: Personen zwischen 40 und 120 kg

Verstellbar: ✅

Gepolsteter Gurt: ✅

Anpassbarer Helm: ✅

Das Klettersteigset besteht aus einem gut sitzenden Helm, einem Klettergurt und der eigentlichen Klettersteigsicherung mit zwei stabilen Karabinern, die sich leicht bedienen lassen. So ist es ganz leicht, sich am Klettersteig zu sichern, was das Set auch für Einsteiger gut geeignet macht. Der Helm ist auch im Sommer komfortabel zu tragen, da eine gute Belüftung gewährleistet ist. Die verstellbaren Riemen sorgen für einen angenehmen Sitz auf jedem Kopf. Der Klettergurt ist gut verarbeitet, damit du dich am Berg auf ihn verlassen kannst. Er ist ergonomisch geformt und lässt sich individuell an den Träger anpassen. Das Sicherungsseil ist mit zwei robusten Karabinern ausgestattet und entspricht dank eines hochwertigen Bandfalldämpfers den gängigen Sicherheitsstandards.

Komfortable Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Geringes Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Gute Falldämpfung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lieferumfang: Helm, Klettergurt, Klettersteigsicherung, Tragebeutel

Geeignet für: Personen bis 100 kg

Verstellbar: ✅

Gepolsteter Gurt: ❌

Anpassbarer Helm: ✅

Universell einsetzbares Klettersteigset Klettersteigset für alle Größen – mit zusätzlichen Gepäckschlaufen für längere Touren – Helm mit angenehmem Sitz und guter Belüftung.

Das Klettersteigset der Marke Climbing Technology ist verstellbar und passt sowohl großen als auch kleinen Menschen. Der Helm schützt gut vor herabfallenden Steinen und bietet dabei ein angenehmes Tragegefühl. Durch die gute Belüftung ist Schwitzen unter dem Helm kein Problem. Das bequeme Gurtzeug lässt sich einfach anlegen und bietet einen verlässlichen Halt. Die Karabiner sind komfortabel mit dem Handballen zu bedienen, was dir deine Finger insbesondere bei längeren Klettertouren danken werden. Durch zusätzliche Gepäckschlaufen bietet dir der Klettergurt vielfältige Möglichkeiten. Du kannst ihn sowohl für den Klettersteig als auch für Bergtouren oder andere Abenteuer verwenden.

Komfortable Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Geringes Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Gute Falldämpfung: ⭐⭐⭐⭐

Lieferumfang: Helm, Klettergurt, Klettersteigschutz, Gebrauchsanweisung

Geeignet für: Erwachsene von 40 bis 110 kg

Verstellbar: ✅

Gepolsteter Gurt: ✅

Anpassbarer Helm: ✅

Praktisches und robustes Klettersteigset Klettersteigset ohne verwirrende Extras – lange haltbares Material und gute Verarbeitung – individuell verstellbar.

Das Klettersteigset von Salewa bietet Komfort und Flexibilität auf allen Arten von Klettersteigen. Eine moderne Bandfalldämpfung sorgt dafür, dass Verletzungen bei einem Sturz so gering wie möglich ausfallen. Das Set besteht aus einer Sicherung mit zwei Karabinern, einem leicht anzulegenden Klettergurt aus abriebfestem Material und einem Helm. Der Helm ist individuell an deinen Kopf anpassbar und bietet eine gute Belüftung. Auf unnötige technische Spielereien hat der Hersteller bei diesem Klettergurt bewusst verzichtet. Damit ist das Modell wenig anfällig für Fehler bei der Handhabung und auch für Anfänger gut geeignet. Fortgeschrittene Kletterer wissen das praktische und individuell verstellbare Kletterequipment ebenfalls zu schätzen.

Komfortable Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geringes Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Gute Falldämpfung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lieferumfang: Helm, Klettergurt, Klettersteigschutz, Gebrauchsanweisung

Geeignet für: Personen von 50-120 kg

Verstellbar: ✅

Gepolsteter Gurt: ❌

Anpassbarer Helm: ✅

Klettersteigset mit sehr leichtem Helm Klettersteigset für optimalen Schutz – Gurt und Helm lassen sich leicht anpassen – hochwertiger Bandfalldämpfer zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.

Mit diesem Set bekommst du alle Teile, die du für die Sicherung auf einem Klettersteig benötigst. Der Gurt ist aus hochwertigem Nylon gefertigt und bietet einen sehr guten Tragekomfort. Bei Stürzen reduziert der den neuesten Standards entsprechende Bandfalldämpfer die Wirkung von Stößen deutlich. Die Verletzungsgefahr ist dadurch wesentlich geringer. Die Schale des Helms ist aus leichtem, aber sehr widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt und hat dadurch nur ein minimales Gewicht, bietet aber trotzdem hohen Schutz für deinen Kopf. Für einen optimalen Sitz kannst du den Klettergurt an der Taille und an den Beinen einstellen.

Komfortable Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geringes Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Gute Falldämpfung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lieferumfang: Helm, Klettergurt, Klettersteigschutz, Gebrauchsanweisung

Geeignet für: Menschen zwischen 40 und 120 kg

Verstellbar: ✅

Gepolsteter Gurt: ✅

Anpassbarer Helm: ✅

Klettersteigset mit Gurt und Sicherung Klettersteigset mit Bandfalldämpfer – Polsterung an Taille und Beinen – für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Dieses Klettersteigset ist mit einem hochwertigen Bandfalldämpfer ausgestattet, der im Fall eines Sturzes Verletzungen reduziert. Die Karabiner haben eine angenehme Handhabung, und der Gurt ist mit einer Polsterung an der Taille und an den Beinen ausgestattet. Ein Helm ist im Lieferumfang nicht enthalten. Daher ist dieses Set bei Käufern beliebt, die bereits einen guten Helm besitzen und lediglich auf der Suche nach Klettergurt und Sicherung sind.

Komfortable Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Geringes Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Gute Falldämpfung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lieferumfang: Klettergurt, Klettersteigschutz

Geeignet für: Menschen bis 100 kg

Verstellbar: ✅

Gepolsteter Gurt: ✅

Anpassbarer Helm: ❌

Werden auf einem Klettersteig spezielle Schuhe und Handschuhe benötigt?

In der Regel reichen gute Bergschuhe zum Klettern auf dem Klettersteig vollkommen aus. Es ist wichtig, dass die Schuhe bequem sind und fest am Fuß sitzen, damit du den Klettersteig gut bewältigen kannst. Die Sohlen sollten nicht rutschig sein, sondern guten Halt bieten. Es gibt aber auch spezielle Kletterschuhe. Diese haben meist eine noch bessere Sohle und einen hohen Tragekomfort. Zudem haben sie mehrheitlich mehr Profil als normale Wanderschuhe, sodass du damit besseren Halt findest. Letztendlich hängt es von deinen individuellen Anforderungen und natürlich auch vom Schwierigkeitsgrad des gewählten Klettersteigs ab, ob du spezielle Schuhe benötigst. Schuhe sind in einem Klettersteigset in der Regel nicht enthalten, da hier eine individuelle Anprobe sinnvoll ist.

Für welche Art von Kletterrouten ist ein Klettersteigset geeignet?

Ein Klettersteigset ist für alle Arten von Kletterrouten geeignet, bei denen du dich an einem vorinstallierten Seil mit deinen Karabinern einhaken kannst. Diese sogenannten Klettersteige gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wähle für den Anfang keine zu herausfordernde Route aus. Du kannst dich später immer noch steigern. Gute Klettersteigsets sind für Einsteiger geeignet, bieten aber auch auf schwierigen Routen die erforderliche Sicherheit.

Welche Eigenschaften sollte ein guter Kletterhelm haben?

Auf dem Klettersteig ist ein sicherer und bequemer Helm ein absolutes Muss. Er sollte deinen Kopf gut vor Stößen und herabfallenden Steinen schützen. Dafür ist erforderlich, dass er nicht nur auf dem Kopf sitzt, sondern dein Gesicht gewissermaßen „einrahmt“. Innenpolster dämpfen Stöße und verhindern zudem, dass der Helm beim Klettern verrutschen kann. Eine gute Belüftung ist essenziell, um deinen Kopf vor übermäßiger Hitze zu schützen. So kann Schweiß trocknen und führt nicht zu unangenehmem Juckreiz, der dich vom Klettern ablenkt.

In einem Klettersteigset sind mehrere wichtige Ausrüstungsgegenstände enthalten, die du zum sicheren Klettern auf den vorgefertigten Routen benötigst. Mit den beiden Karabinern deines Sicherungsseils kannst du dich in den auf dem Klettersteig befestigten Draht einhaken, der Helm schützt dich vor Stößen und herabfallenden Steinen, und mit dem an Beinen und Taille befestigten Gurt hast du guten Halt. Beim Kauf eines Klettersteigsets solltest du auf die Qualität der verwendeten Materialien und auf eine gute Verarbeitung achten. Ein angenehmer und sicherer Sitz ist ebenfalls von großer Bedeutung. Mit dem richtigen Klettersteigset kannst du sowohl auf Strecken für Einsteiger als auch auf sehr herausfordernden Routen eine Menge Spaß haben und echte Abenteuer erleben.