Anzeige Bademantel Kaufberatung Wärmende und saugfähige Bademäntel für alle Gelegenheiten

Ein Bademantel kann in sehr verschiedenen Situationen zum Einsatz kommen. Vielleicht wirfst du dir gerne direkt nach dem Aufstehen etwas Einfaches und Warmes über oder aber du nutzt nach dem Saunagang, der Dusche oder einem entspannten Bad die Saugfähigkeit von Bademänteln, um dich zu trocknen und vor Kälte zu schützen. Bei Bademänteln, welche du ausschließlich für einen entspannten Tagesstart nutzen möchtest oder um dich abends vor dem Fernseher einzukuscheln, steht die Saugfähigkeit des Mantels weniger im Vordergrund.

Welche Pflegehinweise sind wichtig zu beachten?

Ein Bademantel sollte regelmäßig gewaschen werden. Deshalb ist es von Vorteil, einen Bademantel zu wählen, welcher maschinenwaschbar ist. Einige Bademäntel können nach dem Waschgang sogar im Trockner getrocknet werden, was bei Baumwolle zu einem besonders weichen und flauschigen Ergebnis führt. Die meisten Bademäntel lassen sich bei 30 Grad waschen. Einige Modelle können sogar bis zu 40 Grad oder mehr gewaschen werden. Farblose Hotelbademäntel können zur besseren Hygiene zum Teil sogar in die Kochwäsche gegeben werden und halten 90 Grad als Waschtemperatur aus. Die Häufigkeit, mit welcher ein Bademantel gewaschen werden sollte, hängt von der Art und Häufigkeit der Nutzung ab.

Was solltest du beim Kauf eines Bademantels beachten?

Nicht nur, dass ein Bademantel in der Waschmaschine waschbar sein sollte, ist ein wichtiges Kaufkriterium. Auch die Saugfähigkeit sollte in einigen Fällen beachtet werden. Bei Bademänteln, welche du ausschließlich für einen entspannten Tagesstart nutzen möchtest oder um dich abends vor dem Fernseher einzukuscheln, steht die Saugfähigkeit des Mantels weniger im Vordergrund. Möchtest du den Bademantel hingegen in nassem Zustand oder im Kontext von Sauna oder Baden tragen, dann ist die Saugfähigkeit ein wichtiges Kaufkriterium. Des Weiteren sind natürlich Größe und Passform des Bademantels für einen hohen Tragekomfort wichtig zu beachten. Falls du ein modisches Modell kaufen möchtest, kannst du überdies auch auf Design und Farbe achten. Der Tragekomfort ist nicht nur für Bademäntel, welche über eine längere Zeit zu Hause auf der Couch oder direkt nach dem Aufstehen zum Einsatz kommen, wichtig, sondern auch für Bademäntel, welche nur für kurze Zeit zum Beispiel nach der Dusche getragen werden. Denn diese liegen direkt auf der Haut und sollten deshalb einen weichen und hautfreundlichen Stoff besitzen.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Saugfähigkeit, Qualität und Tragekomfort abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Saugfähigkeit

Die Saugfähigkeit eines Bademantels haben wir über die Beschaffenheit seines Materials bewertet. Je nach Schwere, Material und Dichte eines Stoffes ist dieser saugfähiger oder nicht. Die Saugfähigkeit von Mikrofasern ist außerdem deutlich höher als die von Baumwolle, da bei der Herstellung Hohlräume entstehen.

Qualität

Die Qualität der von uns ausgewählten Bademäntel schlägt sich nicht nur in der Qualität und Dichte des Stoffes, sondern auch in der Verarbeitung der Nähte und dem Schnitt nieder.

Tragekomfort

Für einen angenehmen Tragekomfort sollte ein Bademantel über einen angenehmen und weichen Stoff verfügen. Wichtig ist auch, dass die Passform stimmt und er in verschiedenen Größen erhältlich ist. Mit einem breiten Kragen und einer weichen Kapuze kannst du dich besonders komfortabel einkuscheln. Auch die Länge ist entscheidend für einen hohen Tragekomfort, denn lange Bademäntel bieten mehr Wärme und Schutz nach außen.

Diese Bademäntel haben wir miteinander verglichen

Dieser weiche Bademantel in Unisex besteht aus kuschelweicher Mikrofaser und ist leicht und anschmiegsam. Das Material ist schadstoffgeprüft und hautfreundlich und überdies pflegeleicht. Der Bademantel kann bei bis zu 40 Grad gewaschen werden und trocknet schnell. Er ist mit zwei großen aufgesetzten Taschen ausgestattet und lässt sich mit einem Gürtel, welcher in zwei Schlaufen gehalten wird, zubinden. Der Schalkragen schützt vor Zug, wärmt und sorgt für einen schicken Look.

Saugfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Material: Mikrofaser

Waschbar: ✅

Inkl. Kapuze: ❌

Länge: Wadenlang

Trocknergeeignet: Keine Angabe

Dieser Bademantel im klassischen Stil eignet sich für Wellness, Sauna, Urlaub oder für den Alltag. Das Material aus robuster Baumwolle liegt angenehm weich auf der Haut und schützt dich gleichzeitig vor Zugluft. Dank der Länge bis zu den Waden, dem breiten Schalkragen und dem justierbaren Gürtel hält dich der Bademantel warm, während er dich gleichzeitig vor Blicken anderer schützt. Du kannst ihn für die Reinigung in die Waschmaschine geben und anschließend im Trockner trocknen.

Saugfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Material: Baumwolle

Waschbar: ✅

Inkl. Kapuze: ❌

Länge: Wadenlang

Trocknergeeignet: ✅

Der flauschige Bademantel im femininen Look ist in vielen dezenten Farben erhältlich und eignet sich hervorragend, um sich zu Hause einzukuscheln und es dir gemütlich zu machen. Er besteht aus Polyester und ist pflegeleicht und langlebig. Die superflauschige Kapuze wärmt den Kopf und schützt ihn insbesondere nach dem Haarewaschen vor dem Auskühlen. Du kannst den Bademantel in den Größen S bis XL bestellen und ihn auch als Geschenk für besondere Anlässe einsetzen.

Saugfähigkeit: ⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Polyester

Waschbar: ✅

Inkl. Kapuze: ✅

Länge: Wadenlang

Trocknergeeignet: Keine Angabe

Dieser Bademantel ist in vielen bunten Farben erhältlich und eignet sich für Frauen und Männer. Er ist waschbar bis zu 30 Grad und kann bei niedriger Temperatur im Trockner getrocknet werden. Der Stoff aus weicher Frottee-Baumwolle ist angenehm auf der Haut, schadstoffgeprüft und mit dem OEKO TEX Gütesiegel ausgezeichnet. Mit der großzügigen Kapuze, dem breiten Kragen und den beiden aufgenähten Taschen besitzt der Bademantel einen stilvollen Look sowie einen angenehmen Tragekomfort.

Saugfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Baumwolle

Waschbar: ✅

Inkl. Kapuze: ✅

Länge: Knielang

Trocknergeeignet: ✅

Der Bademantel in Unisex und mit Knielänge ist in den Größen XS bis XXL erhältlich und kann in verschiedenen Farben bestellt werden. Mit dem weichen Frottee-Stoff, dem verstärkten Kragen und der großen Kapuze sorgt der Bademantel für einen hohen Tragekomfort. Er eignet sich hervorragend für den Besuch in Sauna oder Schwimmbad und hält dich warm und trocken. Der Bindegürtel sorgt für einen sicheren und geschlossenen Sitz.

Saugfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Baumwolle

Waschbar: ✅

Inkl. Kapuze: ✅

Länge: Knielänge

Trocknergeeignet: ✅

Dieser zweifarbige Bademantel besteht aus saugfähigem und hautfreundlichem Frottee-Stoff und kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Für ein besonders flauschiges Erlebnis nach dem Waschen kannst du den Bademantel in den Trockner geben und trocknen. Dank der langen Form, welche bis zu den Waden reicht, der saugstarken Kapuze, den großzügigen Taschen und dem Gürtel, welcher für einen angenehmen Sitz sorgt, schützt der Bademantel vor dem Auskühlen, während er dich gleichzeitig trocknet und wärmt.

Saugfähigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Baumwolle

Waschbar: ✅

Inkl. Kapuze: ✅

Länge: Wadenlang

Trocknergeeignet: ✅

Aus welchem Material besteht ein Bademantel?

Ein Bademantel besteht meist aus Frottee, welches besonders saugfähig und flauschig ist. Dabei ist die Grundlage des Stoffs entweder Baumwolle oder Mikrofaser. Frottee trocknet schnell und nimmt die Feuchtigkeit, welche sich auf der Haut befindet, schnell auf. Bademäntel aus Mikrofaser besitzen diese Eigenschaften ebenfalls, jedoch empfinden einige Menschen diese Art von Stoff als nicht so angenehm wie Baumwoll-Frottee.

Ersetzt ein Bademantel ein Handtuch?

Ein Bademantel kann als Ergänzung zu einem Handtuch genutzt werden und dieses aufgrund seiner Saugfähigkeit auch ersetzen. Falls du sehr lange Haare hast, ist ein extra Handtuch für die Haare jedoch empfehlenswert.

Welche Vorteile hat ein Bademantel gegenüber einem Handtuch?

Der größte Vorteil eines Bademantels im Vergleich zu einem Handtuch ist, dass ein Bademantel ein Kleidungsstück ist und sich wie ein Mantel anziehen lässt. Er ist also ein abziehbares und kuscheliges Handtuch, welches dir im Gegensatz dazu deutlich mehr Wärme spendet und falls er mit einer Kapuze ausgestattet ist, außerdem auch den Kopf trocknet und schützt. Einer der Nachteile besteht jedoch darin, dass Bademäntel häufig nur in Einheitsgrößen erhältlich sind und über ein deutlich größeres Packmaß verfügen als ein einfaches Handtuch.

Ein Bademantel ist für viele Menschen ein wichtiges Kleidungsstück, welches teilweise täglich zum Einsatz kommt. Dabei dient ein Bademantel oft als Ersatz für ein Handtuch und ist mit oder ohne Kapuze erhältlich. Beliebt sind vor allem Bademäntel aus Frottee oder Mikrofaser. In unserem Vergleich findest du das passende Modell für dich.