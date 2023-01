Anzeige Hantelbank Kaufberatung Welche Hantelbank sollte ich kaufen?

Wenn du dich ganzheitlich fit und beweglich halten möchtest, kommst du um ein ausgewogenes Krafttraining kaum herum. Die wichtigsten Übungen beim Krafttraining können bereits mit einer geringen Ausstattung durchgeführt werden. Du benötigst lediglich eine Langhantel mit verschiedenen Gewichten, eine stabile Hantelablage, Dippstangen, eine Klimmzugstange oder -ringe und eine Hantelbank, um alle Grundübungen sicher trainieren zu können. Eine Hantelbank bietet viele Möglichkeiten, dein Training abwechslungsreich zu gestalten und neben dem Bankdrücken weitere Muskelgruppen isolierter trainieren zu können. Im Handel sind verschiedene Modelle von Hantelbanken erhältlich, welche sich in Größe, Gewicht und Belastbarkeit unterscheiden.

Damit dir die Entscheidung leichter fällt, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in den Kriterien Stabilität, Komfort und Größe abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser eine Hantelbank das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Welche Muskeln trainiert man auf der Hantelbank?

Eine Hantelbank ist ein multifunktionales Trainingsgerät, das dir ermöglicht beinahe alle Muskelbereiche des Oberkörpers zu trainieren. Möchtest du deine Brust, vordere Schulter und Trizeps trainieren, dann kannst du die Hantelbank, wie man es vermutlich am häufigsten sieht, in Rückenlage nutzen und Bankdrücken mit der Kurz- oder Langhantel durchführen. Dabei lässt sich die Steigung der Rückenlehne variabel verstellen. Wenn du also die oberen Anteile der Brustmuskulatur und Schulter intensiver trainieren möchtest, kannst du die Rückenlehne steiler einstellen. Trainierst du im Sitzen mit senkrechter Rückenlehne, dann werden vor allem Trizeps, sowie Schulter- und Nackenmuskulatur beansprucht. Du kannst aber auch bei leicht angestellter Rückenlehne in Bauchlage Ruderübungen durchführen und so deinen oberen Rücken und den hinteren Teil deiner Schultermuskulatur trainieren. Auch verschiedene Bauchübungen lassen sich auf einer Hantelbank durchführen. Für Übungen, bei denen der Fokus vor allem auf den Armen liegt, kannst du Stützübungen an der Hantelbank durchführen oder im Sitzen sowie mit aufgestütztem Bein deinen Bizeps trainieren.

Welche Übungen können mit einer Hantelbank gemacht werden?

Mit einer Hantelbank und einer Langhantel, oder wahlweise auch mit Kurzhanteln, lassen sich zusätzlich zum Bankdrücken viele verschiedene Übungen durchführen. Aber auch ohne Gewichte kannst du eine Hantelbank für dein Training nutzen. Folgende Übungen kannst du mit einer Hantelbank trainieren:

Übungen auf der flachen Bank:

Bankdrücken mit der Langhantel, verschiedene Variationen der Griffbreite

Bankdrücken mit der Kurzhantel, mit oder ohne Rotation

Flys im Liegen und mit Kurzhantel, in Rückenlage

Trizepsdrücken in Rückenlage mit Langhantel

Bauchübungen

Hip Thrusts mit Langhantel

Liegestütze mit Armen auf der Bank

Liegestütze mit Beinen auf der Bank

Übungen auf der Schrägbank

Bankdrücken mit der Langhantel, verschiedene Variationen der Griffbreite

Bankdrücken mit der Kurzhantel, mit oder ohne Rotation

Bizzeps-Curls normal oder als Hammer-Curls

Flys in Rückenlage

Unterarm-Curls, Griffart kann variiert werden

Überkopfdrücken im aufrechten Sitz, mit Kurz- oder Langhantel

Reverse Flys

Alle Übungen auf der flachen Bank können auch negativ, das heißt mit schräg nach unten gekippter Rückenlehne durchgeführt werden. Eine Hantelbank ermöglicht dir also dein Training abwechslungsreich zu gestalten und um eine Vielzahl von Übungen zu erweitern, ohne dass eine Hantelbank dabei viel Platz einnimmt.

Stabilität

Eine Hantelbank mit einer hohen Belastbarkeit bietet dir sehr wahrscheinlich auch eine hohe Stabilität. Wichtig dabei ist, dass sich die Hantelbank beim Einstellen der Rückenlehne fest fixieren lässt und kein Spielraum im Gelenk vorhanden bleibt. So kannst du dich voll und ganz auf die Ausführung der jeweiligen Übung konzentrieren und musst keine Wackelbewegungen ausgleichen. Auch rutschfeste Füße sorgen für mehr Stabilität beim Training.

Komfort

Eine Hantelbank mit einer großzügigen Polsterung und der Möglichkeit, die Rückenlehne der Bank mit wenigen Handgriffen flexibel und einfach einzustellen, ist besonders angenehm in der Nutzung. Auch wenn die Bank mit einer extra Ablagefläche für die Arme oder mit Stützen zum Einklemmen der Beine ausgestattet ist, sorgt dies für mehr Komfort während des Trainings.

Größe

Eine kompakte Größe erleichtert es, die Hantelbank zu verrücken und so deinen Trainingsort flexibel zu wählen. Eine große und schwere Hantelbank lässt sich nur mit viel Anstrengung verschieben und womöglich nicht anheben. Klappbare Hantelbänke lassen sich kompakt und platzsparend zusammenfalten und so auch in Schränken oder in ungenutzten Ecken verstauen.

Diese Hantelbänke haben wir für dich verglichen

Mit dieser schlichten Hantelbank kannst du sowohl Schrägbankdrücken als auch flaches oder negatives Bankdrücken machen. Sie besteht aus robustem Schwerlaststahl, mit einer zwei Millimeter dicken Wand in dreieckigem Design und lässt sich einfach und schnell verstellen. Aufgrund ihres geringen Gewichts von nur 15,42 Kilogramm kann die Hantelbank problemlos verschoben oder getragen werden. Mit der dicken Polsterung bietet die Hantelbank eine komfortable Liegefläche.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: JX FITNESS

Gewicht: 15,42 kg

Belastbarkeit: 272 kg

Maße: ‎12,7 x 7,62 x 12,7 cm

Hantelablage: ❌

Zusammenklappbar: ❌

Material: Kunstleder, Stahl

Die Hantelbank inklusive Hantelablage besteht aus verdicktem Stahl und ermöglicht dir ein funktionales Training mit oder ohne Gewichten. Dank des Curlpults sowie der mit Schaumstoff umkleideten Beinstützen kannst du an der Trainingsstation Bizepsübungen machen und zusätzlich deine Beine trainieren. Ein großer Vorteil der Trainingsstation ist, dass sich die Hantelbank nach dem Training einklappen lässt und so deutlich weniger Platz einnimmt, als im ausgeklapptem Zustand.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Marke: ISE

Gewicht: 24 kg

Belastbarkeit: 250 kg

Maße: 160 x 120 x 121 cm

Hantelablage: ✅

Zusammenklappbar: ✅

Material: Kunstleder, Metall

Diese multifunktionale Hantelbank besteht aus hochwertigen Materialien wie Stahl und elastischem PU-Leder und kann mit einem Gesamtgewicht von maximal 300 Kilogramm belastet werden. Sie lässt sich in nur drei Schritten platzsparend zusammenklappen, mit einem Sicherheitsverschluss fixieren und so problemlos transportieren und verstauen. Du kannst die Rückenlehne auf sieben verschiedene Positionen einstellen und so dein Workout abwechslungsreich und vielfältig gestalten.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: YOLEO

Gewicht: 10,9 kg

Belastbarkeit: 300 kg

Maße: 121 x 42,5 x 107 cm

Hantelablage: ❌

Zusammenklappbar: ✅

Material: Legierter Stahl, Kunstleder, Kunststoff

Diese faltbare Hantelbank lässt sich platzsparend auf eine Größe von 90 mal 40 mal 25 Zentimeter zusammenklappen und kann so problemlos im Schrank verstaut werden. Sie verfügt über sieben verschiedene Rückenlehnenpositionen und ist belastbar mit einem Gewicht von bis zu 230 Kilogramm. Rückenlehne und Sitz sind mit weichem Schaumstoff gepolstert und besitzen eine rutschfeste Oberfläche aus robustem Kunstleder.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: PASYOU

Gewicht: 11,86 kg

Belastbarkeit: 230 kg

Maße: 90 x 25 x 40 cm

Hantelablage: ❌

Zusammenklappbar: ✅

Material: Legierter Stahl, Kunststoff

Mit dieser robusten Hantelbank kannst du dank ihrer Tragfähigkeit von bis zu 454 Kilogramm beim Training an deine Grenzen gehen und dich dabei voll auf die Stabilität der Hantelbank verlassen. Du kannst die Bank für jede Art von Drückübung verwenden und auch in einer Negativposition, also mit schräg nach unten abfallender Rückenlehne trainieren. Die seitlichen Transportrollen und der praktische Transportgriff ermöglichen ein besonders einfaches Verschieben der Bank.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Marke: UFC

Gewicht: 20,3 kg

Belastbarkeit: 454 kg

Maße: 133 x 51 x 131 cm

Hantelablage: ❌

Zusammenklappbar: ❌

Material: Legierter Stahl, Kunststoff

Die Rückenlehne dieser Hantelbank kann schnell und einfach in verschiedene Positionen gebracht und dort stabil arretiert werden. Dadurch ist nicht nur nur flaches Bankdrücken, sondern auch Negativ- oder Schrägbankdrücken möglich. Aber auch um Teile deiner Rückenmuskulatur zum Beispiel mit Ruderübungen oder deine Schultermuskeln mit Seitheben oder Überkopfdrücken zu trainieren, lässt sich die Hantelbank flexibel einstellen. Die Füße sind mit rutschfestem Gummi verkleidet und sorgen so während deines Trainings nicht nur für einen stabilen Stand, sondern schützen auch deinen Fußboden.

Stabilität: ⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Sportstech

Gewicht: 22,58 kg

Belastbarkeit: 185 kg

Maße: 35 x 21 x 134 cm

Hantelablage: ❌

Zusammenklappbar: ✅

Material: Stahl, Schaumstoff, Kunststoff

Worauf sollte ich beim Kauf einer Hantelbank besonders achten?

Beim Kauf einer Hantelbank solltest du vor allem auf die Belastbarkeit und die Stabilität der Bank achten. Denn eine Hantelbank sollte möglichst robust sein und, ganz wichtig, mindestens für dein Körpergewicht inklusive Trainingsgewicht ausgelegt sein. Während des Trainings sollte die Bank auf keinen Fall wackeln sondern dir maximale Stabilität bieten.

Wie lange dauert der Muskelaufbau mit einer Hantelbank?

Bei einem regelmäßigen und sinnvoll aufgebauten Training kannst du bereits nach etwa zwei Monaten erste Erfolge erzielen. Dabei findet der Muskelaufbau von Person zu Person unterschiedlich schnell statt. Auch die Ernährung spielt beim Aufbau von Muskelmasse eine große Rolle, du solltest in jedem Fall darauf achten, dass du dich ausgewogen ernährst und genügend Kalorien und Proteine zu dir nimmst.

Wo sollte ich die Hantelbank zu Hause am besten aufstellen?

Falls du keinen extra Fitnessraum zu Hause hast, kannst du die Hantelbank in deinem Schlafzimmer, im Keller oder im Flur aufstellen, je nachdem, was du als Trainingsort bevorzugst. Du kannst deine Hantelbank nach dem Training auch in einem anderen Raum räumen, jedoch solltest du dies nicht zu aufwendig gestalten, damit die Überwindung zum Training nicht zu groß wird.

Eine Hantelbank ist ein Trainingsgerät, das in keinem Fitnessraum fehlen sollte, denn nicht nur Grundübungen wie Bankdrücken können auf einer Hantelbank trainiert werden, sie eignet sich auch für unzählige weitere Übungen. Auch wenn du keinen extra Raum für dein Training zur Verfügung hast, musst du für das Hometraining auf eine Hantelbank nicht verzichten. Eine Hantelbank nimmt wenig Platz ein und lässt sich in der Regel, dank des meist geringen Gewichts und der kompakten Größe, leicht aufräumen.