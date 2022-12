Anzeige Liegeergometer Kaufberatung Welches Liegeergometer ist am Besten für mich?

Ein Liegeergometer gehört zur Kategorie der Heimtrainer, wird auch Sitzergometer oder Liegefahrrad genannt und ähnelt dem Fahrradergometer stark. Jedoch begibt man sich bei der Nutzung des Liegeergometers statt in eine sitzende, in eine liegende Position. Aus diesem Grund sind Liegeergometer, anders als Fahrradergometer, mit einer Rückenlehne ausgestattet und verfügen über einen niedrigeren Einstieg, was sie besonders für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit geeignet macht. Liegeergometer unterscheiden sich in ihrer Bauweise vor allem im Gewicht und in der Größe. Damit du während dem Training alle wichtigen Daten im Blick behältst, sind die hier vorgestellten Modelle mit einem Pulsmesser und einer Anzeige von Kalorien, Zeit und Geschwindigkeit ausgestattet.

Damit dir die Entscheidung zwischen den unterschiedlichen Modellen leichter fällt, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in den Kriterien Ausstattung, Lautstärke und Design abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Liegeergometer das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Was sind die Vorteile eines Liegeergometers?

Ein Liegeergometer ist mit einer verstellbaren Rückenlehne ausgestattet, sodass du diese variabel einstellen kannst. Häufig lässt sich auch das Sitzpolster individuell auf deine Größe anpassen, was die Geräte besonders ergonomisch macht. Gerade für Senioren sind Liegeergometer besonders sinnvoll, da es sich durch den niedrigen Sitz einfach einsteigen lässt. Außerdem ist das Training mit einem Liegeergometer sehr gelenkschonend und wirkt entlastend auf Rücken und Bandscheiben. Deshalb ist ein Liegeergometer eine gute Wahl, egal ob du Gewicht verlieren oder einfach mehr Bewegung in den Alltag integrieren möchtest. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie sehr geräuscharm sind und du während dem Training Filme schauen oder Musik hören kannst.

Für wen eignet sich ein Liegeergometer?

Ein Liegeergometer eignet sich für Männer und Frauen, die zu Hause Sport treiben wollen und dabei Bandscheiben und Gelenke schonen möchten. Besonders für Schwangere, Senioren oder übergewichtige Personen ist ein Liegeergometer durch den niedrigen Einstieg ideal. Auch bei Rückenschmerzen oder Bandscheibenproblemen sind Liegeergometer die beste Wahl, wenn es um Trainingsgeräte für zu Hause geht. Die meisten Liegeergometer sind für Personen mit einem Körpergewicht von über 100 Kilogramm ausgelegt.

Ausstattung

Liegeergometer sind mit verschiedenen technischen Sensoren ausgestattet, sodass du während dem Training nicht nur deinen Puls und die Zeit überwachen kannst, du erhältst auch Auskunft über die verbrannten Kalorien. Diese Daten werden in der Regel über einen Bordcomputer angezeigt. An diesem ist bei umfangreich ausgestatteten Liegeergometern zusätzlich eine Halterung angebracht, an welchem du dein Smartphone oder Tablet befestigen kannst. Zusätzliche Ausstattungen, die in unsere Bewertung eingeflossen sind, sind beispielsweise Trinkflaschenhalterungen mit Trinkflaschen und weitere Funktionen wie voreingestellte Trainingsprogramme.

Lautstärke

Eine geringe Lautstärke ermöglicht dir mehr Flexibilität in der Nutzung des Liegeergometers, denn so kannst du trainieren, wann du willst, ohne dass die Gefahr besteht, dass du jemanden stören könntest. Außerdem kannst du nebenher problemlos Musik oder Podcasts hören oder Filme schauen.

Design

Wenn du Wert auf ein stimmiges Bild in deiner Wohnung legst, dann ist ein Liegeergometer mit einem ansprechenden Design die beste Wahl für dich. Auch die Größe und eventuelle Klappmechanismen sind wichtige Faktoren, die bei der Vergabe der Sterne für das Design eingeflossen sind. Eine geringe Größe und die Möglichkeit, das Gerät zusammenzuklappen, sind gerade für einen Heimtrainer von großem Vorteil. Vor allem, wenn du keinen extra Raum für deine Sportgeräte zur Verfügung hast.

Diese Liegeergometer haben wir für dich verglichen

Dieses Liegeergometer ist mit vielen verschiedenen Funktionen wie einem Kalorienzähler, Entfernungsmesser, Pulsmesser und einem Timer ausgestattet, welche über das Display angezeigt werden. Am Display befindet sich zusätzlich eine Halterung für Mobilgeräte, sodass du neben dem Sport Videos schauen oder deine Musikplaylist einstellen kannst. Der Sattel lässt sich perfekt an deine Größe anpassen und eignet sich sowohl für kleine als auch für große Personen. Dank der Transportrollen an der Unterseite der Standfüße lässt sich das Liegeergometer ohne großen Aufwand verschieben.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geräuscharm: ⭐⭐⭐⭐⭐

Design: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 25 kg

Größe: 110 x 60 x 107 cm

Marke: HS HOP-SPORT

Material: Metall, Kunststoff

Farben: Gold, Rot, Silber

Schwungmasse: 8 kg

Max. Benutzergewicht: 110 kg

Mit diesem Liegeergometer ist dank der acht Kilogramm schweren Schwungmasse während dem Treten ein ruckelfreier Bewegungsablauf möglich. Es verfügt über einen Trainingscomputer sowie über eine Tablethalterung. Über Handpulssensoren an den Handgriffen wird dein Puls gemessen. Diesen kannst du dir, wie auch Kalorienverbrauch oder Trainingsdauer, über den Trainingscomputer anzeigen lassen. Mit den sechs verschiedenen Trainingsprogrammen und dem individuell einstellbarem Widerstand, ist das Gerät für Einsteiger und Fortgeschrittene geichermaßen geeignet.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geräuscharm: ⭐⭐⭐⭐⭐

Design: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 26,5 kg

Größe: 138 x 62 x 95 cm

Marke: SportPlus

Material: Metall, Kunststoff

Farbe: Schwarz, Weiß

Schwungmasse: 9,5 kg

Max. Benutzergewicht: 120 kg

Dieses Liegeergometer eignet sich auch hervorragend für große Personen. Die Rückenlehne und das Sitzkissen sind besonders groß und können schnell und einfach verstellt werden, so dass das Gerät von allen Personen mit einer Körpergröße ab 1,61 bis 2,01 Meter komfortabel genutzt werden kann. Es ist mit einem großen LCD-Display ausgestattet, sodass du deinen Puls überwachen kannst, immer die Zeit im Blick behältst und jederzeit die Geschwindigkeit sowie die verbrannten Kalorien ablesen kannst. Der Betrieb ist leise und ruhig, du kannst also nebenher ungestört fernsehen oder Musik hören.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Geräuscharm: ⭐⭐⭐⭐⭐

Design: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 29 kg

Größe: ‎55,9 x 137,2 x 86,4 cm

Marke: EXERPEUTIC

Material: Metall, Kunststoff

Farbe: Schwarz-Grau

Schwungmasse: Keine Angabe

Max. Benutzergewicht: 136 kg

Dieses Liegeergometer ist mit einem Multifunktionscomputer ausgestattet, welcher über Bluetooth mit anderen Geräten verbunden werden kann. Er zeigt den Puls, die zurückgelegte Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Körpermasse und die verbrauchten Kalorien an. Über den Bordcomputer lassen sich zwölf verschiedene Trainingsprogramme einstellen, sowie vier pulsgesteuerte Programme. Das Liegeergometer ist besonders komfortabel, da nicht nur die Sattelposition, sondern auch die Rückenlehne individuell angepasst werden kann.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geräuscharm: ⭐⭐⭐⭐⭐

Design: ⭐⭐⭐

Gewicht: 51 kg

Größe: 70 x 168 x 114 cm

Marke: Skandika

Material: Aluminium, Kunststoff

Farbe: Schwarz-Grau

Schwungmasse: 13 kg

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Das Liegeergometer mit Hand-Puls-Sensoren eignet sich für Männer und Frauen mit einer Größer von bis zu 1,98 Zentimeter und einem Körpergewicht von maximal 181 Kilogramm. Es ist mit großen Sitz- und Rückenkissen ausgestattet, sodass du auch nach längerer Nutzung bequem sitzt. Der verstellbare Sitz lässt sich stufenlos und so individuell an deine Größe anpassen. Um das Liegeergometer platzsparend zu verstauen, kannst du es mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und dank der Transportrollen ohne große Anstrengung bewegen.

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Geräuscharm: ⭐⭐⭐⭐

Design: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 25 kg

Größe: 68,5 cm x 45,5 cm x 122 cm

Marke: EXERPEUTIC

Material: Edelstahl, Kunststoff

Farbe: Gold-Schwarz

Schwungmasse: Keine Angabe

Max. Benutzergewicht: 181 kg

Worauf sollte ich beim Kauf eines Liegeergometers besonders achten?

Beim Kauf eines Liegeergometers solltest du darauf achten, dass es für dein Körpergewicht ausgelegt ist. Wenn du das Liegeergometer an einem festen Platz aufstellen möchtest, dann brauchst du das Gewicht des Geräts kaum berücksichtigen. Bist du jedoch räumlich eingeschränkt oder möchtest das Liegeergometer in verschiedenen Räumen nutzen und es nach dem Gebrauch verstauen, dann solltest du sowohl die Maße, als auch das Gewicht beachten und ein kompakteres Gerät mit geringerem Gewicht wählen, welches sich im Idealfall sogar zusammenklappen lässt.

Kann man mit einem Liegeergometer abnehmen?

Mit einem Liegeergometer kannst du bei regelmäßiger Nutzung deinen Kalorienverbrauch über die Woche deutlich erhöhen und so Gewicht verlieren. Gleichzeitig kannst du durch das Training auf dem Liegeergometer deine Beinmuskulatur trainieren und Muskelmasse aufbauen. Wichtig ist dabei, gleichzeitig die Ernährung im Blick zu behalten und dich von deinem Arzt oder anderen fachlich ausgebildeten Personen beraten zu lassen.

Was trainiert man mit einem Liegeergometer?

Mit einem Liegeergometer trainierst du vor allem deine Beine. Dabei werden Quadrizeps und die ischiocurale Muskulatur besonders beansprucht. Gleichzeitig trainierst du deine Ausdauer, was sich positiv auf dein Herz-Kreislauf-System auswirkt und viele positive gesundheitliche Effekte mit sich bringt. So wirkt Ausdauertraining nachgewiesenermaßen blutdrucksenkend und kann zudem deine Stimmung positiv beeinflussen. Aber auch für deine Gelenke und Bänder ist es wichtig, dass du dich regelmäßig bewegst und diese so beweglich hältst.

Mit einem Liegeergometer kannst du bequem zu Hause trainieren und bist unabhängig von den Öffnungszeiten eines Fitnessstudios. Gleichzeitig kannst du währenddessen ungestört Musik hören oder eine Serie schauen. Liegeergometer sind mit vielen technischen Funktionen ausgestattet, so dass du während dem Training deinen Puls überwachen und sehen kannst, wie viele Kalorien du in welcher Zeit bereits verbrannt hast. Zusätzlich sind sie mit einer Rückenlehne ausgestattet, um deinen Rücken zu entlasten.